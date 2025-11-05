Вибухи в Орлі: очевидці повідомляють про спалахи і гуркіт у місті

Місцеві мешканці російського міста Орел скаржаться на вибухи та спалахи у небі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Пізніше губернатор регіону Андрій Кличков повідомив, що сили ППО над Орлом знищили БпЛА. При падінні окремих елементів дронів пошкоджено кілька приватних будинків та господарську споруду.

При цьому ракетна чи дронова небезпека в місті не оголошувалась.

Близько опівночі мешканці Орла стали писати про "сильний гуркіт" у місті та яскраві спалахи у небі. Також очевидці повідомляли про два гучні вибухи у різних частинах міста, від яких "затряслися стіни в будинках".

Атаки на Орел

Як раніше писало РБК-Україна, невідомі дрони атакували Орел в ніч на 31 жовтня. У місті також лунали вибухи. Місцеві пабліки писали про роботу ППО.

Пізніше місцеві мешканці повідомили про влучання в енергетичну інфраструктуру.

Згодом інформацію про влучання в місцеву ТЕЦ підтвердив губернатор Андрій Кличков.

Він розповів, що на територію ТЕЦ впали уламки невідомого безпілотника, через що було пошкодження обладнання електропостачання. Але займання не сталось.

У той же день Військово-морські сили ЗСУ підтвердили, що завдали ракетних ударів по Орловській ТЕЦ. Для атаки використовувалися "Нептуни".

Як пояснили у ВМС, цей об'єкт забезпечував подачу електроенергії на військові підприємства регіону. Тому виведення його з ладу - серйозний удар по логістиці окупантів.

Орловська ТЕЦ розташована в місті Орел і функціонує як одне з ключових джерел електро- і теплопостачання регіону. Станція забезпечує близько 40% потреб Орловської області в електроенергії та 65% - міста Орел у теплі.

Також Орлі розташована військова база, з якої війська РФ запускають по Україні іранські дрони типу "Шахед". Ця база має 8 пускових майданчиків на землі та ділянку дороги довжиною 2,8 км, де дрони можуть запускатися з транспортних засобів.