ua en ru
Пт, 31 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

ВМС вдарили "Нептунами" по Орловській ТЕЦ і підстанції "Новобрянська"

Росія, П'ятниця 31 жовтня 2025 17:44
UA EN RU
ВМС вдарили "Нептунами" по Орловській ТЕЦ і підстанції "Новобрянська" Ілюстративне фото: "Нептуни" вдарили по двох енергооб'єктах у Росії (facebook.com/GeneralStaff ua)
Автор: Іван Носальський

Українські воїни завдали ракетних ударів по Орловській ТЕЦ і підстанції "Новобрянська". Для атаки використовувалися "Нептуни".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ в Telegram.

Як пояснили у ВМС, ці об'єкти забезпечували подачу електроенергії на військові підприємства регіону.

"Тому виведення їх з ладу - серйозний удар по логістиці окупантів", - додали військові.

Варто зауважити, що інформація про удар по підстанції "Новобрянська", яка розташована під Брянськом, з'явилася в мережі в ніч на 29 жовтня.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив про те, що регіон нібито атакували українські безпілотники. Про ракети не йшлося.

При цьому чутки про удар по Орловській ТЕЦ почали поширювати сьогодні, 31 жовтня, вночі.

Губернатор Орловської області Андрій Кличков запевняв, що на території ТЕЦ нібито "впали уламки безпілотників", унаслідок чого було пошкоджено обладнання.

Що відомо про Орловську ТЕЦ і підстанцію "Новобрянська"

Орловська ТЕЦ розташована в місті Орел (Орловська область) і функціонує як одне з ключових джерел електро- і теплопостачання регіону.

Станція забезпечує близько 40% потреб Орловської області в електроенергії та 65% - міста Орел у теплі.

При цьому підстанція "Новобрянська" входить до числа п'яти найбільших енергетичних об'єктів Центрального федерального округу.

Вона є частиною Брянського енерговузла і забезпечує розподіл електроенергії, що надходить одночасно від трьох атомних електростанцій - Курської, Смоленської та Нововоронезької.

Від роботи цієї підстанції залежить електропостачання підприємств агрохолдингу "Міраторг" і Брянського машинобудівного заводу, основного виробника тепловозів у Росії.

До слова, раніше українські захисники вдарили по дамбі Білгородського водосховища. Для атаки вони використовували безпілотники.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація ТЕЦ Брянська область Електроенергія Війна в Україні Ракетний удар Ракети
Новини
Буде єдиний документ: у Зеленського розкрили, як Україна, ЄС і США готують мирний план
Буде єдиний документ: у Зеленського розкрили, як Україна, ЄС і США готують мирний план
Аналітика
Війна за ШІ. Як США та Китай ведуть технологічну гонку — і чи є місце Україні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Війна за ШІ. Як США та Китай ведуть технологічну гонку — і чи є місце Україні