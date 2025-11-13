ua en ru
Чт, 13 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Невідомі дрони атакують Орел: росіяни скаржаться на вибухи

Росія, Четвер 13 листопада 2025 07:20
UA EN RU
Невідомі дрони атакують Орел: росіяни скаржаться на вибухи Ілюстративне фото: МНС Росії (Telegram GUmchs62)
Автор: Марина Балабан

У російському місті Орел лунали вибухи на тлі оголошення ракетної та дронової небезпеки. На відео потрапили уламки, які падали з неба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Близько 4:30 в Орлі та Орловській області була оголошена ракетна небезпека. Місцевих мешканців просили пройти в укриття.

За кілька хвилин було оголошено про відбій повітряної тривоги, втім місцеві мешканці стали повідомляти про "гучні звуки", а згодом - про сильні вибухи.

Мешканці Орла в соцмережах писали про невідомі безпілотники, які начебто бачили в небі.

У місті оголосили одночасно ракетну і дронову небезпеку.

У місцевих пабліках писали про роботу ППО, яке знищило декілька цілей, частина уламків упала в житловому районі. Цей момент потрапив на відео.

Варто зазначити, в Орлі знаходиться декілька нафтобаз.

Також в Орлі розташована військова база, з якої війська РФ запускають по Україні іранські дрони типу "Шахед". Ця база має 8 пускових майданчиків на землі та ділянку дороги довжиною 2,8 км, де дрони можуть запускатися з транспортних засобів.

Місто розташоване на відстані близько 150 км від північно-східного кордону України.

Атаки на Орел

Як писало РБК-Україна, невідомі дрони атакували Орел в ніч на 5 листопада. Тоді місцеві мешканці скаржились на вибухи, від яких "затряслися стіни в будинках", та спалахи у небі.

Пізніше губернатор регіону Андрій Кличков повідомив, що сили ППО над Орлом знищили безпілотники.

Ще одна атака на місто сталась у ніч на 31 жовтня. Тоді також лунали вибухи. Місцеві пабліки писали про роботу ППО. Пізніше мешканці повідомили про влучання в енергетичну інфраструктуру.

Згодом інформацію про влучання в місцеву ТЕЦ підтвердив губернатор. Він розповів, що на територію ТЕЦ впали уламки невідомого безпілотника, через що було пошкодження обладнання електропостачання. Але займання не сталось.

У той же день Військово-морські сили ЗСУ підтвердили, що завдали ракетних ударів по Орловській ТЕЦ. Для атаки використовувалися "Нептуни". Як пояснили у ВМС, цей об'єкт забезпечував подачу електроенергії на військові підприємства регіону. Тому виведення його з ладу - серйозний удар по логістиці окупантів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Дрони
Новини
Відставка Гринчук. Стало відомо, хто виконуватиме обов'язки міністра енергетики
Відставка Гринчук. Стало відомо, хто виконуватиме обов'язки міністра енергетики
Аналітика
Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе