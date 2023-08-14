Вибухи в Керчі та зупинка Росією цивільного судна в Чорному морі: новини за вихідні

В районі Кримського мосту пролунала низка вибухів, а російські військові зупинили цивільне судно в Чорному морі.

Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна РФ проти України

Новини за 12 серпня:

Новини за 13 серпня:

Вибухи в Керчі

В суботу, 12 серпня, в Криму, в районі Керчі, пролунали вибухи. Над Керченським мостом здійнявся дим.

Деталі "бавовни" в Криму можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Росія зупинила іноземне судно в Чорному морі

Міноборони РФ сьогодні, 13 серпня, заявило, що зупинило у Чорному морі іноземне судно. Воно нібито йшло у порт Ізмаїла в Одеській області.

Росія каже, що один з її військових кораблів зробив "попереджувальні постріли" по вантажному судну в Чорному морі після того, як воно не відреагувало на вимогу зупинитися.

Реакція Туреччини

Туреччині відомо, що російські військові зупинили у Чорному морі іноземне судно.

Речник міністерства оборони Туреччини заявив, що йому відомо про інцидент, пов’язаний з кораблем, який прямував до Румунії, і підтвердив, що офіційні особи розслідують його.

Реакція України

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Росія здійснила цілеспрямований обстріл, щоб зупинити цивільне судно в Чорному морі.

Він наголосив, що це є актом піратства.

США та Китай вдвічі збільшать кількість авіарейсів між країнами

З 1 вересня США та Китай збільшать кількість авіарейсів між країнами.

Міністерство транспорту США заявило, що завдяки домовленостям між двома найбільшими в світі авіакомпаніями кількість рейсів спочатку зросте до 18, а з 29 жовтня - до 24 на тиждень. Зазначається, що уряд Китаю погодився на таку пропозицію.

Xiaomi почала блокувати Telegram у Китаї

У Китаї Xiaomi почала позначати Telegram як небезпечний застосунок, та блокувати його при завантаженні.

Азіатський гігант смартфонів Xiaomi тепер блокує встановлення Telegram на пристроях, які використовують систему MIUI та інтерфейс прошивки.

У Румунії відбудуться багатонаціональні навчання НАТО

У Румунії в період з 14 по 18 серпня відбудуться багатонаціональні навчання НАТО. В тренуваннях буде задіяно понад 60 одиниць техніки.

В Україні зміняться правила перетину кордону

НАЗК підготувало план заходів з усунення причин, які призводять до корупції у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Йдеться про корупційні ризики під час перетину кордону.

"Упродовж години цей план буде направлений у вигляді проєкту розпорядження уряду на затвердження Кабміну. Це важливо. Бо на сьогодні в Україні сотні й тисячі кримінальних проваджень, і тому без зміни правил ми не отримаємо нову ситуацію, коли всі центри комплектування працюватимуть доброчесно", - підкреслив голова НАЗК Олександр Новіков.

Рубль досяг нового антирекорду

Російська валюта продовжує падіння і станом на ніч 12 серпня один долар коштує 100 рублів.

В Одесі офіційно відкрили пляжі для купання

В Одесі офіційно відкрили пляжі для купання у Чорному морі. У місті вже діють шість зон для купання та оздоровлення.

Очільник ОВА Олег Кіпер підписав з командувачем угрупуванням військ "Одеса" наказ про доступ людей до моря.