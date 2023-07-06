Вибух у Шевченківському суді Києва та розширена Ставка Зеленського: новини за 5 липня

У Шевченківському районному суді Києва пролунав вибух. Тим часом президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача в розширеному форматі.

Більш детально про те, що сталося у середу, 5 липня, - у матеріалі РБК-Україна .

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У Шевченківському райсуді Києва пролунав вибух

У будівлі Шевченківського районного суду пролунав вибух. Пізніше з'ясувалося, що один з підсудних підірвав там вибуховий пристрій.

За словами міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, зловмисником виявився Ігор Гуменюк, який у 2015 році кинув гранату у натовп нацгвардійців. Тоді загинуло четверо правоохоронців.

Захист АЕС і не лише. Зеленський провів засідання розширеної Ставки

Президент України Володимир Зеленський провів розширене засідання Ставки, під час якого обговорено основні виклики.

Зокрема, глава держави заслухав доповіді щодо ситуації на Запорізькій АЕС на тлі загроз теракту росіян.

У ЗСУ успіхи в районі Кліщіївки, продовжуються важкі бої

Українські військові процвітають у районі села Кліщіївка Бахмутського району та продовжують вести наступ на трьох напрямках. Ідуть важкі бої, розповів речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.

"На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії. Північніше та південніше міста Бахмут продовжують чинити тиск на противника, вибивають з раніше захоплених рубежів. У районі Кліщіївки мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - заявив він.

Китай не вірить, що Patriot збиває "Кинджали". Відмовився від доказів, - Резніков

Спецпредставник Китаю з євразійських справ Лі Хуей під час візиту до Києва засумнівався в тому, що ЗРК Patriot збиває російські "Кинджали", зазначив міністр оборони Олексій Резніков.

"Я запропонував, що якщо є сумніви, ми готові надати докази", - сказав глава Міноборони і додав, що посланець виїхав з Києва, не ознайомившись з ними.

"Не все, але багато". Науседа вважає, що рішення саміту НАТО не розчарує українців

Рішення, які країни-члени НАТО ухвалять на саміті у Вільнюсі, не повинні розчарувати українців, розповів президент Литви Гітанас Науседа.

"Я відчуваю, що ми таки знайдемо ті формулювання, які не розчарують українців і скажуть більше, ніж ми звикли говорити", - зазначив він.

Британія розпочне підготовку українських пілотів у серпні

Великобританія планує у серпні розпочати навчання українських пілотів, під час якого планується натренувати 20 військових, заявив заступник міністра оборони Британії Джеймс Хіпі.