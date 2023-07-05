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Відбили території й не тільки. ЗСУ мають успіхи на Бахмутському напрямку, - Сирський

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Середа 05 липня 2023 16:44
Відбили території й не тільки. ЗСУ мають успіхи на Бахмутському напрямку, - Сирський Фото: українські військові (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Збройні сили України мають успіхи на Бахмутському напрямку. Відбили низку територій та знищили значну кількість росіян.

Про це заявив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Штурмові підрозділи 10-ї бригади "Едельвейс" штурмують позиції росіян на північних підступах до Бахмуту. Було відбито низку територій і знищено значну кількість живої сили ворога", - пише Сирський.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Як відзначили в Інституті вивчення війни, наші воїни продовжують вести наступальні дії відразу на кількох напрямках. Також їм вдалось закріпитись на нових позиціях поблизу Бахмута.

Згідно з заявою керівника служби зв'язків з громадськістю Командування Сил Територіальної оборони ЗСУ Олексія Дмитрашківського, росіяни почали активно застосовувати хімічну зброю проти наших воїнів на вищезгаданому напрямку.

Тим часом 3-тя окрема штурмова бригада показала відео роботи українських військових в лісосмузі, де розташовувався противник.

Відбили території й не тільки. ЗСУ мають успіхи на Бахмутському напрямку, - Сирський

Фото: ситуація на Бахмутському напрямку станом на 05.07 04:52 (deepstatemap.live)

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