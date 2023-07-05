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В окупованій Ясинуватій пролунали вибухи в районі залізниці

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Донецька область, Середа 05 липня 2023 13:50
В окупованій Ясинуватій пролунали вибухи в районі залізниці Ілюстративне фото: в окупованій Ясинуватій пролунали вибухи в районі залізниці (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У тимчасово окупованій Ясинуватій Донецької пролунали вибухи у районі залізниці 5 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

За даними місцевих пабліків, вибухи пролунали у районі залізної дороги.

У мережі з'явилися відео з місця подій, на яких видно густий стовп диму.

При цьому інформації про ситуацію у місті поки немає ні від української, ні від російської сторони.

Вибухи на окупованих територіях

У населених пунктах, що перебувають під тимчасовою окупацією росіян часто повідомляють про "бавовна". Зазвичай вибухи трапляються у місцях зосередження живої сили, техніки, складів боєприпасів ворога чи на залізній дорозі.

Наприклад, вчора в окупованих Донецьку та Макіївці пролунали потужні вибухи. Тоді наші бійці вдарили по черговому складу окупантів у Макіївці.

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Донецька область Ясиноватая
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