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Росіяни атакувати безпілотниками Дніпропетровську область: ППО збила один "шахед"

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Дніпропетровська область, Середа 05 липня 2023 07:54
Росіяни атакувати безпілотниками Дніпропетровську область: ППО збила один "шахед" Фото: РФ атакувала дронами Дніпропетровську область (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Російська окупаційна армія вночі та вранці, 5 липня, атакувала дронами Дніпропетровську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Силами Повітряного Командування "Схід", після опівночі, було збито один безпілотник типу "Шахед-136" над Дніпропетровською областю.

Також, окупанти вранці вдарили за допомогою БпЛА по Марганецькій громаді Нікопольського району.

"Попередньо, постраждалих немає. Наслідки з'ясовуються", - зазначають в ОВА.

Обстріли Дніпропетровської області

Російська армія майже щодня атакує Нікопольський район за допомогою артилерії, ракет та дронів. 3 липня, внаслідок обстрілу постраждала жінка похилого віку.

Під час ворожої атаки, 1 липня, у Нікопольскому районі були пошкоджені їдальня, адмінбудівля, церква, та кілька будинків.

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