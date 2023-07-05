Росіяни атакувати безпілотниками Дніпропетровську область: ППО збила один "шахед"
Російська окупаційна армія вночі та вранці, 5 липня, атакувала дронами Дніпропетровську область.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
Силами Повітряного Командування "Схід", після опівночі, було збито один безпілотник типу "Шахед-136" над Дніпропетровською областю.
Також, окупанти вранці вдарили за допомогою БпЛА по Марганецькій громаді Нікопольського району.
"Попередньо, постраждалих немає. Наслідки з'ясовуються", - зазначають в ОВА.
Обстріли Дніпропетровської області
Російська армія майже щодня атакує Нікопольський район за допомогою артилерії, ракет та дронів. 3 липня, внаслідок обстрілу постраждала жінка похилого віку.
Під час ворожої атаки, 1 липня, у Нікопольскому районі були пошкоджені їдальня, адмінбудівля, церква, та кілька будинків.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.