Росіяни атакувати безпілотниками Дніпропетровську область: ППО збила один "шахед"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Силами Повітряного Командування "Схід", після опівночі, було збито один безпілотник типу "Шахед-136" над Дніпропетровською областю.

Також, окупанти вранці вдарили за допомогою БпЛА по Марганецькій громаді Нікопольського району.

"Попередньо, постраждалих немає. Наслідки з'ясовуються", - зазначають в ОВА.

Обстріли Дніпропетровської області

Російська армія майже щодня атакує Нікопольський район за допомогою артилерії, ракет та дронів. 3 липня, внаслідок обстрілу постраждала жінка похилого віку.

Під час ворожої атаки, 1 липня, у Нікопольскому районі були пошкоджені їдальня, адмінбудівля, церква, та кілька будинків.