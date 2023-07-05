"Не все, але багато". Науседа вважає, що рішення саміту НАТО не розчарує українців

Рішення, які країни-члени НАТО ухвалять на саміті у Вільнюсі, не повинні розчарувати українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Литви Гітанаса Науседу в інтерв'ю LRT .

"Я відчуваю, що ми все-таки знайдемо ті формулювання, які не розчарують українців і скажуть більше, ніж ми звикли говорити", - сказав він.

За словами Науседи, деякі країни НАТО приїдуть до Вільнюса із зобов'язаннями надати гарантії безпеки Україні, і вже є домовленість про створення Ради Україна-НАТО для посилення інтеграції Києва до Альянсу.

"Президент Зеленський, я сподіваюся, коли він приїде до Вільнюса, він отримає, можливо, не все з того, на що розраховує у своїх максимальних планах, але точно отримає багато", - додав він.

При цьому Науседа сказав, що не став би категорично формулювати, що Україна не отримає запрошення до НАТО після закінчення війни в тому чи іншому вигляді. Він додав, що це саме те, що зараз обговорюється в Альянсі.

Президент Литви зазначив, що успіх саміту означатиме, якщо учасники скажуть більше, ніж на саміті в Бухаресті у 2008 році.

"Точно є не одна, не дві та навіть не чотири держави, які, ну, хотіли б масштабнішого тексту, і саме зараз триває діалог між такими державами та більш обережними державами та, сподіваюся, він завершиться у взаємоприйнятний спосіб", - додав він.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Саміт Альянсу пройде 11-12 липня у Литві. На ньому Україна хоче отримати рішення щодо підтримки вступу після закінчення війни з Росією. При цьому Зеленський вважає, що держава має всі підстави для цього.

Окрім того, Україна також хоче отримати гарантії безпеки від членів НАТО, які не можуть бути альтернативою членству. В Альянсі вже розглядають кілька варіантів гарантій безпеки.

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