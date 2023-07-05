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Вибух у суді Києва. Глава МВС розповів усі подробиці події

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Київ, Середа 05 липня 2023 20:13
Вибух у суді Києва. Глава МВС розповів усі подробиці події Фото: Ігор Клименко, голова МВС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Вибух на території Шевченківського районного суду Києва, за попередньою інформацією, вчинив Ігор Гуменюк. Він намагався втекти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка в ефірі телемарафону.

"Попередньо, Гуменюк, підозрюваний у скоєнні тяжкого злочину в 2015 році, в результаті якого загинули 4 військовослужбовці НГУ, сьогодні його привезли на ще одне засідання суду... Після цього засідання Гуменюк зачинився в туалеті, потім відчинив двері і кинув по караулу якийсь вибуховий пристрій. Таких вибухів, попередньо, було два", - розповів глава МВС.

За словами Клименка, згодом зловмисник намагався вийти з будівлі суду. Конвой зупинив його пострілом у повітря. Потім Гуменюк забарикадувався у окремому приміщенні. З ним намагалися вести переговори, але він не йшов на контакт.

Міністр додав, що після деблокування дверей зловмисник кинув ще один вибуховий пристрій у бік правоохоронців. У них поранено нижні кінцівки, їх уже госпіталізували.

"Сам Гуменюк загинув від вибухового пристрою", - наголосив глава МВС.

При цьому відповідь на питання про те, як саме Гуменюку вдалося пронести вибухові пристрої, з'ясовуватиме слідство, уточнив Клименко.

"Ми не розуміємо, де знаходилися вибухові пристрої. Або в туалеті або там, де він забарикадувався, або він якось проніс із собою", - розповів він.

Вибух у Шевченківському райсуді

Нагадаємо, сьогодні, 5 липня, увечері у мережі почали поширювати інформацію про вибух у Шевченківському районному суді Києва.

Джерело РБК-Україна розповіло, що його влаштував Ігор Гуменюк - колишній боєць батальйону "Січ" та член праворадикальної партії "Свобода".

Ще у 2015 році він кинув гранату у нацгвардійців, які перебували під стінами Верховної ради. Вибухів у будівлі суду було кілька. При цьому у районі перекрили рух транспорту.

Усі деталі події можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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