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Майже 700 окупантів та 36 артсистем за добу. Генштаб назвав втрати РФ в Україні

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Україна, Середа 05 липня 2023 08:26
Майже 700 окупантів та 36 артсистем за добу. Генштаб назвав втрати РФ в Україні Фото: Генштаб оновив дані щодо втрат Росії в Україні на 5 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на ранок середи, 5 липня, українські військові ліквідували за добу 670 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 231 700 військових. Крім того, ЗСУ знищили 36 артсистеми та більше 20 автомобільної техніки та автоцистерн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 231700 (+670) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4062 (+3) од,
  • бойових броньованих машин - 7917 (+9) од,
  • артилерійських систем - 4288 (+36) од,
  • РСЗВ - 656 (+9) од,
  • засоби ППО - 395 (+1) од,
  • літаків - 315 од,
  • гелікоптерів - 309 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3614 (+12),
  • крилаті ракети - 1264,
  • кораблі /катери - 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6865 (+22) од,
  • спеціальна техніка - 598 (+8) од.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, російські війська зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, продовжуються важкі бої. ЗСУ знищили 18 артилерійських засобів окупантів. Зокрема, за даними Інституту вивчення війни, ЗСУ просунулися на трьох напрямках у районі Бахмута та Авдіївки Донецької області та закріпилися на нових позиціях поблизу Бахмута.

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