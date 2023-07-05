Захист АЕС й не тільки. Зеленський провів засідання розширенної Ставки

Президент України Володимир Зеленський провів розширене засідання Ставки під час якої були обговорені основні виклики.

Про це заявив президент, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал .

Захист на АЕС

Було заслухано доповіді:

командувача ВПС Миколи Олещука;

міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка;

голови ДПСУ Сергія Дайненка.

Також заслухано директора "Енергоатому" Петра Котіна та директора ХАЕС Андрія Козюру.

Ситуація на фронті

Було заслухано доповіді:

головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного;

командувача Сухопутних військ Олександра Сирського;

командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського;

командувача ОСУВ "Одеса" Едуарда Москальова;

командувача об'єднаних сил Збройних сил України Сергія Наєва;

"Головкому - розпорядження посилювати Північ", - пише президент.

Нарощування бойового потенціалу

Під час засідання було обговорення нарощування власного виробництва техніки та боєприпасів, прискорення темпів ремонтування техніки західного зразка.

Було заслухано доповіді:

командувача сил логістики Олега Гуляка;

міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Камишіна;

міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова;

міністра оборони України Олексія Резнікова.

Загроза теракту на ЗАЕС

В червні президент заявив, що ворог готується до теракту на ЗАЕС з наступним викидом радіації. Керівник ГУР Кирило Буданов підтвердив цю інформацію та додав, що росіяни додатково замінували ставок-охолоджувач на станції.

При цьому вчора Росія звинуватила Україну нібито в планах "вдарити по Запорізькій АЕС за допомогою дронів і ракет".