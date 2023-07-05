Захист АЕС й не тільки. Зеленський провів засідання розширенної Ставки
Президент України Володимир Зеленський провів розширене засідання Ставки під час якої були обговорені основні виклики.
Про це заявив президент, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
Захист на АЕС
Було заслухано доповіді:
- командувача ВПС Миколи Олещука;
- міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка;
- голови ДПСУ Сергія Дайненка.
Також заслухано директора "Енергоатому" Петра Котіна та директора ХАЕС Андрія Козюру.
Ситуація на фронті
Було заслухано доповіді:
- головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного;
- командувача Сухопутних військ Олександра Сирського;
- командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського;
- командувача ОСУВ "Одеса" Едуарда Москальова;
- командувача об'єднаних сил Збройних сил України Сергія Наєва;
"Головкому - розпорядження посилювати Північ", - пише президент.
Нарощування бойового потенціалу
Під час засідання було обговорення нарощування власного виробництва техніки та боєприпасів, прискорення темпів ремонтування техніки західного зразка.
Було заслухано доповіді:
- командувача сил логістики Олега Гуляка;
- міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Камишіна;
- міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова;
- міністра оборони України Олексія Резнікова.
Загроза теракту на ЗАЕС
В червні президент заявив, що ворог готується до теракту на ЗАЕС з наступним викидом радіації. Керівник ГУР Кирило Буданов підтвердив цю інформацію та додав, що росіяни додатково замінували ставок-охолоджувач на станції.
При цьому вчора Росія звинуватила Україну нібито в планах "вдарити по Запорізькій АЕС за допомогою дронів і ракет".
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