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ЗСУ мають успіх в районі Кліщіївки, тривають важкі бої. Яка ситуація на фронті на ранок

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Україна, Середа 05 липня 2023 09:27
ЗСУ мають успіх в районі Кліщіївки, тривають важкі бої. Яка ситуація на фронті на ранок Фото: ЗСУ мають успіх в районі Кліщіївки, тривають важкі бої (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові процвітають в районі села Клищіївка Бахмутського району і продовжують вести наступ на трьох напрямках. Ідуть важкі бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення речника Генерального штабу Збройних Сил України Андрія Ковальова під час прямого включення з Military Media Center у телемарафоні.

"На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії. Північніше та південніше міста Бахмут продовжують чинити тиск на противника, вибивають із раніше захоплених рубежів. В районі Кліщіївки мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - розповів він.

ЗСУ мають успіх в районі Кліщіївки, тривають важкі бої. Яка ситуація на фронті на ранок

Тактика ворога

За словами спікера, противник чинить потужний опір та застосовує резерви, зазнає величезних втрат.

"Тривають важкі бої. Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках", - додав Ковальов.

Загалом, за його словами, сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському, Бердянському напрямках.

"Закріплюються на досягнутих рубежах. Завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - додав він.

Ситуація біля Бахмута та на Бахмутському напрямку

За даними Інституту вивчення війни, ЗСУ просунулися на трьох напрямках у районі Бахмута та Авдіївки Донецької області та закріпилися на нових позиціях поблизу Бахмута. Учора генерал Олександр Сирський заявив, що українські військові зможуть звільнити тимчасово окупований Бахмут Донецької області під час контрнаступу.

А днем раніше Сирський заявив, що українські військові змогли просунутися фалангами Бахмутського напрямку. Там було знищено позиції окупантів.

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