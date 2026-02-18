Україну чекають повені навесні: Кабмін готує план захисту

Кабінет міністрів України доручив відповідальним органам та обласним адміністраціям підготуватися до подолання наслідків повеней та паводків навесні 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис прем'єр-міністра Юлії Свириденко.

Свириденко також додала, що профільні міністерства - Мінекономіки, Мінрозвитку, Мінсоцполітики, Мінфін, Міністерство внутрішніх справ - а також ДСНС мають надати пропозиції щодо підтримки людей та бізнесу. Останні можуть постраждати внаслідок повені та паводків навесні 2026 року.

"Сьогодні на засіданні Кабміну доручили відповідальним органам разом з ОВА підготувати всі необхідні ресурси для проходження і подолання наслідків повеней та паводків, які очікуємо протягом цієї весни", - зазначається у повідомленні.

Зазначимо, що стихія вже зараз б'є по Україні. Так, 18 лютого у різних регіонах фіксують відчутні наслідки негоди - від підтоплення до ожеледиці. Через ускладнення погодних умов на окремих ділянках доріг довелося тимчасово обмежити рух деяких видів транспорту.

На тлі різкої зміни погоди в Україні наслідки ліквідовувати наслідки негоди у низці областей почали ще 16 лютого. Фіксувалося багато випадків підтоплення, падіння дерев, збільшення кількості ДТП та перебої з електропостачанням.

Також у Сумах через різке потепління, інтенсивні опади та танення снігу оголошено надзвичайну ситуацію природного характеру. Внаслідок підтоплень вода зайшла у житлові масиви та об’єкти критичної інфраструктури та приватні домоволодіння.

