В Україну повертаються квітневі заморозки на ґрунті та у повітрі: де і коли чекати мінус (карта)
Синоптики попереджають про різке похолодання вночі. Небезпечні для деяких рослин заморозки на ґрунті та навіть у повітрі ймовірні у багатьох областях України.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Де і коли саме синоптики прогнозують заморозки
Згідно з попередженням експертів УкрГМЦ, небезпечні метеорологічні явища очікуються, зокрема, по території Київської області.
Йдеться про заморозки (0-3°C) на поверхні ґрунту:
- вночі 19 квітня;
- вночі 20 квітня.
"І рівень небезпечності, жовтий", - наголосили синоптики.
Повідомляється також, що "заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам".
Попередження УкрГМЦ про небезпечні метеорологічні явища (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Крім того, заморозки (0-3°C) на поверхні ґрунту ймовірні:
- 19 квітня - у північній частині країни;
- 20 квітня - у північних, східних та у більшості центральних областей (крім Вінницької).
"І рівень небезпечності, жовтий", - уточнили спеціалісти.
Заморозки на поверхні ґрунту 19 квітня (карта: facebook.com/UkrHMC)
Тим часом заморозки (0-3°C) у повітрі ймовірні 20 квітня:
- у Чернігівській області;
- у Сумській області;
- у Харківській області;
- у Полтавській області.
Заморозки на поверхні ґрунту та у повітрі 20 квітня (карта: facebook.com/UkrHMC)
"ІІ рівень небезпечності, помаранчевий", - наголосили експерти Укргідрометцентру та знову нагадали, що такі погодні умови "завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам".
