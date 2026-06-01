РФ підготувала масований удар: Зеленський звернувся до українців

Російські війська можуть завдати нового масованого удару по Україні найближчим часом. Президент Володимир Зеленський закликав громадян не нехтувати правилами безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє відеозвернення Зеленського.

Зокрема, в ніч на 24 травня Росія застосувала 690 засобів повітряного нападу : балістичну ракету середньої дальності, ракети "Кинджал", "Циркон", "Іскандер-М", крилаті ракети Х-101, "Калібр" та "Іскандер-К", а також 600 ударних імітаційних та ударних безпілотників різних типів. Основним напрямком удару став Київ.

Водночас Зеленський закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та в разі небезпеки негайно прямувати до укриттів.

"Наші захисники неба готові 24/7 настільки, наскільки це можливо з наявним постачанням", - додав президент.

Він наголосив, що українські сили протиповітряної оборони продовжують цілодобово виконувати свої завдання та готові до відбиття можливих атак.

"Масований удар може бути. Росіяни його підготували", - зазначив глава держави.

Також у ніч на 31 травня окупанти атакували Україну 229 безпілотниками, серед яких були ударні дрони Shahed, "Гербера", "Італмас" та дрони-імітатори "Пародія".

Крім того, Le Monde повідомило, що у травні Росія випустила по Україні рекордні 8150 безпілотників - на 24% більше, ніж у квітні. За даними української влади, протягом місяця сили ППО перехопили 91% російських дронів і ракет.