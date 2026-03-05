Весняна погода з характером: де в Україні завтра готувати парасолі й чекати підйом води

Березень продовжує випробувати українців на міцність. Поки одні регіони будуть з теплим сонцем, іншим доведеться згадати про парасолі та навіть готуватися до розливу річок.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Чого чекати від погоди в Україні завтра

Згідно з прогнозом експертів, погода в Україні впродовж доби 6 березня буде переважно сухою.

"В Україну поширюватиметься поле підвищеного тиску із Західної Європи, що зумовлюватиме погоду без опадів", - пояснили в УкрГМЦ.

Водночас атмосферний фронт спричинить невеликий мокрий сніг і дощ:

вночі - у північно-східній частині та в більшості центральних областей України;

вдень - на південному сході та сході України.

"На висотах до нас надходитиме прохолодна повітряна маса з північних напрямків", - розповіли в Укргідрометцентрі.

Через це нічну температуру повітря прогнозують від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу.

Холодніше може бути у Карпатах - близько 3-8 градусів морозу.

Тим часом температура повітря вдень очікується в середньому по Україні в межах 1-6 градусів тепла.

Дещо тепліше - на заході країни та півдні Одеської області - від 6 до 11 градусів вище нуля.

Прогноз погоди по Україні на 6 березня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Що буде з погодою по Києву та області

По території міста Києва та Київської області погода впродовж 6 березня буде хмарною, без опадів.

Вітер очікується північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Вночі на дорогах місцями ожеледиця.

Температура повітря в Києві:

вночі - від 0 до 2 градусів морозу;

вдень - близько 3-5 градусів тепла.

Температура повітря по області:

вночі - від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу;

вдень - близько 1-6 градусів тепла.

Прогноз погоди на завтра по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Які річки можуть вийти з берегів і де саме

Згідно з попередженням УкрГМЦ про небезпечні гідрологічні явища, сьогодні-завтра внаслідок розвитку процесів весняного водопілля та водогосподарської діяльності очікується підвищення рівнів води (на 0,1 - 0,4 м):

на річці Південний Буг;

на її притоках - Згар, Савранка, Гнилий Тікич, Велика Вись.

Йдеться про підвищення рівнів води у Вінницькій, Черкаській та Одеській областях:

з можливим виходом води на заплаву;

з утриманням води на заплаві.

Тим часом утримуватиметься вода на заплавах - із частковим обтопленням житлових будинків окремих прируслових вулиць:

на річках Кодима та Мертвовід (Миколаївська область);

на річці Інгул у місті Кропивницький (Кіровоградська область);

на річці Тилігул біля поста "Березівка" (Одеська область).

Попередження УкрГМЦ про небезпечні гідрологічні явища (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Крім того, впродовж 6-8 березня, внаслiдок добiгання водопільної хвилі очiкується подальше поступове підвищення рівнів води (на 0,2 - 0,7 м) на річці Захiдний Буг бiля с. Литовеж (Волинська область).

Там можливий початковий вихiд води на заплаву.

"І рiвень небезпеки - жовтий", - підсумували спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру.