ua en ru
Чт, 05 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Весняна погода з характером: де в Україні завтра готувати парасолі й чекати підйом води

15:40 05.03.2026 Чт
3 хв
У деяких областях "велика вода" може підійти впритул до будинків місцевих мешканців
aimg Ірина Костенко
Весняна погода з характером: де в Україні завтра готувати парасолі й чекати підйом води Місцями українцям стануть у нагоді навіть гумові чоботи (фото ілюстративне: Getty Images)

Березень продовжує випробувати українців на міцність. Поки одні регіони будуть з теплим сонцем, іншим доведеться згадати про парасолі та навіть готуватися до розливу річок.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Читайте також: Початок не лише за календарем? Чому весна насправді приходить тричі й від чого залежить

Чого чекати від погоди в Україні завтра

Згідно з прогнозом експертів, погода в Україні впродовж доби 6 березня буде переважно сухою.

"В Україну поширюватиметься поле підвищеного тиску із Західної Європи, що зумовлюватиме погоду без опадів", - пояснили в УкрГМЦ.

Водночас атмосферний фронт спричинить невеликий мокрий сніг і дощ:

  • вночі - у північно-східній частині та в більшості центральних областей України;
  • вдень - на південному сході та сході України.

"На висотах до нас надходитиме прохолодна повітряна маса з північних напрямків", - розповіли в Укргідрометцентрі.

Через це нічну температуру повітря прогнозують від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу.

Холодніше може бути у Карпатах - близько 3-8 градусів морозу.

Тим часом температура повітря вдень очікується в середньому по Україні в межах 1-6 градусів тепла.

Дещо тепліше - на заході країни та півдні Одеської області - від 6 до 11 градусів вище нуля.

Весняна погода з характером: де в Україні завтра готувати парасолі й чекати підйом водиПрогноз погоди по Україні на 6 березня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Що буде з погодою по Києву та області

По території міста Києва та Київської області погода впродовж 6 березня буде хмарною, без опадів.

Вітер очікується північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Вночі на дорогах місцями ожеледиця.

Температура повітря в Києві:

  • вночі - від 0 до 2 градусів морозу;
  • вдень - близько 3-5 градусів тепла.

Температура повітря по області:

  • вночі - від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу;
  • вдень - близько 1-6 градусів тепла.

Весняна погода з характером: де в Україні завтра готувати парасолі й чекати підйом водиПрогноз погоди на завтра по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Які річки можуть вийти з берегів і де саме

Згідно з попередженням УкрГМЦ про небезпечні гідрологічні явища, сьогодні-завтра внаслідок розвитку процесів весняного водопілля та водогосподарської діяльності очікується підвищення рівнів води (на 0,1 - 0,4 м):

  • на річці Південний Буг;
  • на її притоках - Згар, Савранка, Гнилий Тікич, Велика Вись.

Йдеться про підвищення рівнів води у Вінницькій, Черкаській та Одеській областях:

  • з можливим виходом води на заплаву;
  • з утриманням води на заплаві.

Тим часом утримуватиметься вода на заплавах - із частковим обтопленням житлових будинків окремих прируслових вулиць:

  • на річках Кодима та Мертвовід (Миколаївська область);
  • на річці Інгул у місті Кропивницький (Кіровоградська область);
  • на річці Тилігул біля поста "Березівка" (Одеська область).

Весняна погода з характером: де в Україні завтра готувати парасолі й чекати підйом водиВесняна погода з характером: де в Україні завтра готувати парасолі й чекати підйом водиПопередження УкрГМЦ про небезпечні гідрологічні явища (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Крім того, впродовж 6-8 березня, внаслiдок добiгання водопільної хвилі очiкується подальше поступове підвищення рівнів води (на 0,2 - 0,7 м) на річці Захiдний Буг бiля с. Литовеж (Волинська область).

Там можливий початковий вихiд води на заплаву.

"І рiвень небезпеки - жовтий", - підсумували спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру.

Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі опублікували коротку кліматичну характеристику березня в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць весни.

Тим часом синоптик і метеоролог Наталка Діденко розповіла, що хоча початок березня приніс в Україну по-справжньому теплу весняну погоду, вже з 9 березня у більшості областей (крім західних) може бути відчутне похолодання.

Читайте також, що робити, якщо людина провалась під лід, та яка небезпека під час відлиги - неочевидна.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Гідрометцентр Погода в Україні Погода в Києві Погода на день Метеоролог Водойми
Новини
Україна та Росія провели 72-й обмін полоненими: кого повернули додому
Україна та Росія провели 72-й обмін полоненими: кого повернули додому
Аналітика
Долар йде на рекорд, бензин злетів в ціні: як війна на Близькому Сході впливає на ціни в Україні
Юрій Дощатов, Дмитро Сидоров Долар йде на рекорд, бензин злетів в ціні: як війна на Близькому Сході впливає на ціни в Україні