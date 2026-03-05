ua en ru
Весенняя погода с характером: где в Украине завтра готовить зонты и ждать подъем воды

15:40 05.03.2026 Чт
3 мин
В некоторых областях "большая вода" может подойти вплотную к домам местных жителей
aimg Ирина Костенко
Весенняя погода с характером: где в Украине завтра готовить зонты и ждать подъем воды Местами украинцам пригодятся даже резиновые сапоги (фото иллюстративное: Getty Images)

Март продолжает испытывать украинцев на прочность. Пока одни регионы будут с теплым солнцем, другим придется вспомнить о зонтах и даже готовиться к разливу рек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Читайте также: Начало не только по календарю? Почему весна на самом деле приходит трижды и от чего зависит

Чего ждать от погоды в Украине завтра

Согласно прогнозу экспертов, погода в Украине в течение суток 6 марта будет преимущественно сухой.

"В Украину будет распространяться поле повышенного давления из Западной Европы, что обусловит погоду без осадков", - объяснили в УкрГМЦ.

В то же время атмосферный фронт вызовет небольшой мокрый снег и дождь:

  • ночью - в северо-восточной части и в большинстве центральных областей Украины;
  • днем - на юго-востоке и востоке Украины.

"На высотах к нам будет поступать прохладная воздушная масса с северных направлений", - рассказали в Укргидрометцентре.

Из-за этого ночную температуру воздуха прогнозируют от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза.

Холоднее может быть в Карпатах - около 3-8 градусов мороза.

Между тем температура воздуха днем ожидается в среднем по Украине в пределах 1-6 градусов тепла.

Несколько теплее - на западе страны и юге Одесской области - от 6 до 11 градусов выше нуля.

Весенняя погода с характером: где в Украине завтра готовить зонты и ждать подъем водыПрогноз погоды по Украине на 6 марта (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Что будет с погодой по Киеву и области

По территории города Киева и Киевской области погода в течение 6 марта будет облачной, без осадков.

Ветер ожидается северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.

Ночью на дорогах местами гололедица.

Температура воздуха в Киеве:

  • ночью - от 0 до 2 градусов мороза;
  • днем - около 3-5 градусов тепла.

Температура воздуха по области:

  • ночью - от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза;
  • днем - около 1-6 градусов тепла.

Весенняя погода с характером: где в Украине завтра готовить зонты и ждать подъем водыПрогноз погоды на завтра по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Какие реки могут выйти из берегов и где именно

Согласно предупреждению УкрГМЦ об опасных гидрологических явлениях, сегодня-завтра в результате развития процессов весеннего половодья и водохозяйственной деятельности ожидается повышение уровней воды (на 0,1 - 0,4 м):

  • на реке Южный Буг;
  • на ее притоках - Згар, Савранка, Гнилой Тикич, Большая Высь.

Речь идет о повышении уровней воды в Винницкой, Черкасской и Одесской областях:

  • с возможным выходом воды на пойму;
  • с удержанием воды на пойме.

Тем временем будет удерживаться вода на поймах - с частичным обтоплением жилых домов отдельных прирусловых улиц:

  • на реках Кодыма и Мертвовод (Николаевская область);
  • на реке Ингул в городе Кропивницкий (Кировоградская область);
  • на реке Тилигул возле поста "Березовка" (Одесская область).

Весенняя погода с характером: где в Украине завтра готовить зонты и ждать подъем водыВесенняя погода с характером: где в Украине завтра готовить зонты и ждать подъем водыПредупреждение УкрГМЦ об опасных гидрологических явлениях (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Кроме того, в течение 6-8 марта вследствие добивания паводковой волны ожидается дальнейшее постепенное повышение уровней воды (на 0,2 - 0,7 м) на реке Западный Буг возле с. Литовеж (Волынская область).

Там возможен начальный выход воды на пойму.

"І уровень опасности - желтый", - подытожили специалисты Украинского гидрометеорологического центра.

Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре опубликовали краткую климатическую характеристику марта в Украине и поделились общим предварительным прогнозом на первый месяц весны.

Между тем синоптик и метеоролог Наталья Диденко рассказала, что хотя начало марта принесло в Украину по-настоящему теплую весеннюю погоду, уже с 9 марта в большинстве областей (кроме западных) может быть ощутимое похолодание.

Читайте также, что делать, если человек провалился под лед, и какая опасность во время оттепели - неочевидная.

