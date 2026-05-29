Весна закінчиться холодом: яка погода буде на вихідних і коли в Україну повернеться тепло
Останні дні травня будуть достатньо прохолодними, не виключаються дощі. Проте вже зараз можна сказати, що тепло в Україну незабаром повернеться.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Де в Україні буде найхолодніше та навпаки
Експерт розповіла, що цьогорічна весна "помахає нам красивою ручкою у прохолодній рукавичці".
Йдеться про те, що впродовж суботи (30 травня) та неділі (31 травня) низька температура повітря очікується у більшості областей України.
Діденко уточнила, що впродовж дня - як 30, так і 31 травня - передбачається в середньому лише +12...+17°С.
При цьому дещо тепліше буде у західних областях України - близько +19...+23°С.
Найтепліше ж, за інформацією синоптика, буде на Закарпатті - до +24 градусів за Цельсієм.
Синоптик зауважила водночас, що особливо холодно буде вдень у неділю, 31 травня:
- у Житомирській області;
- у Київській області;
- у Черкаській області;
- у Вінницькій області;
- у Рівненській області.
Там температура повітря становитиме лише +10...+13°С.
Чого чекати на вихідних від опадів і вітру
Впродовж вихідних днів в Україні, за словами Діденко, домінуватиме волога погода.
"Дощі періодичні - практично повсюди", - пояснила вона.
Лише в суботу (30 травня) погода без опадів очікується у західній частині України.
Вітер буде переважно північно-західний:
- 30 травня - ще місцями рвучкий;
- 31 травня - більш спокійний (стихне).
Прогноз погоди від Наталки Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
Що буде з погодою в Києві й коли потепліє
У Києві, згідно з інформацією фахівця, погода впродовж 30-31 травня також буде холодна. Часом - дощ.
"Денна температура повітря очікується в межах +12...+14 градусів", - уточнила Діденко.
Водночас вона нагадала, що "холодна погода компенсується красивою зеленню, пахущою акацією".
Насамкінець синоптик повідомила, що з початком літа - з 1 червня - в Україну прийде потепління.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому літо цього року офіційно прийшло в Україну не за графіком і коли весна поступилась місцем наступному сезону в Києві.
Крім того, ми пояснювали, як спеціалісти на українських метеостанціях фіксують тривалість сонячного сяйва.
Читайте також, яким може бути перший місяць літа в Україні в цілому.