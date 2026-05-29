ua en ru
Пт, 29 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Весна закончится холодом: какая погода будет на выходных и когда в Украину вернется тепло

11:18 29.05.2026 Пт
2 мин
В воскресенье днем местами может быть всего лишь +10°С
aimg Ирина Костенко
Весна закончится холодом: какая погода будет на выходных и когда в Украину вернется тепло Погода в течение выходных жаркой не будет (фото: Любовь Калашникова, РБК-Украина)
Стихия не застанет врасплох! Следи за изменениями погоды с РБК-Украина в Google

Последние дни мая будут достаточно прохладными, не исключаются дожди. Однако уже сейчас можно сказать, что тепло в Украину вскоре вернется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Читайте также: Не просто карты или слова: в УкрГМЦ раскрыли всю правду о работе синоптиков и прогнозах

Где в Украине будет холоднее всего и наоборот

Эксперт рассказала, что нынешняя весна "помашет нам красивой ручкой в прохладной перчатке".

Речь о том, что в течение субботы (30 мая) и воскресенья (31 мая) низкая температура воздуха ожидается в большинстве областей Украины.

Диденко уточнила, что в течение дня - как 30, так и 31 мая - предполагается в среднем лишь +12...+17°С.

При этом несколько теплее будет в западных областях Украины - около +19...+23°С.

Теплее всего, по информации синоптика, будет на Закарпатье - до +24 градусов по Цельсию.

Синоптик отметила одновременно, что особенно холодно будет днем в воскресенье, 31 мая:

  • в Житомирской области;
  • в Киевской области;
  • в Черкасской области;
  • в Винницкой области;
  • в Ровенской области.

Там температура воздуха составит всего +10...+13°С.

Чего ждать на выходных от осадков и ветра

В течение выходных дней в Украине, по словам Диденко, будет доминировать влажная погода.

"Дожди периодические - практически повсеместно", - объяснила она.

Только в субботу (30 мая) погода без осадков ожидается в западной части Украины.

Ветер будет преимущественно северо-западный:

  • 30 мая - еще местами порывистый;
  • 31 мая - более спокойный (стихнет).

Весна закончится холодом: какая погода будет на выходных и когда в Украину вернется теплоПрогноз погоды от Наталки Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Что будет с погодой в Киеве и когда потеплеет

В Киеве, согласно информации специалиста, погода в течение 30-31 мая также будет холодная. Временами - дождь.

"Дневная температура воздуха ожидается в пределах +12...+14 градусов", - уточнила Диденко.

В то же время она напомнила, что "холодная погода компенсируется красивой зеленью, пахучей акацией".

В заключение синоптик сообщила, что с началом лета - с 1 июня - в Украину придет потепление.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему лето в этом году официально пришло в Украину не по графику и когда весна уступила место следующему сезону в Киеве.

Кроме того, мы объясняли, как специалисты на украинских метеостанциях фиксируют продолжительность солнечного сияния.

Читайте также, каким может быть первый месяц лета в Украине в целом.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Гидрометцентр Погода в Украине Экология Погода в Киеве Наталка Диденко Погода на день Климатолог Метеоролог
Новости
Летели дроны и баллистика, есть 15 прилетов: как ПВО отработала по целям РФ
Летели дроны и баллистика, есть 15 прилетов: как ПВО отработала по целям РФ
Аналитика
"Я видел политиков, которые обнимались с россиянами": интервью с Николаем Вереснем
Дмитрий Олейникжурналист, ведущий YouTube-канала РБК-Украина "Я видел политиков, которые обнимались с россиянами": интервью с Николаем Вереснем