Літо прийшло не за графіком. Коли насправді змінилися сезони в Україні

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Головне: Зміна сезонів не за розкладом: цього року метеорологічне літо у більшості областей України розпочалось раніше за звичні терміни.

не за розкладом: цього року метеорологічне літо у більшості областей України розпочалось раніше за звичні терміни. Температурні гойдалки : середина місяця принесла різкі коливання, проте загалом ситуація втрималася близько травневої норми.

: середина місяця принесла різкі коливання, проте загалом ситуація втрималася близько травневої норми. Рясні дощі : зливи та град пройшли нерівномірно, а в деяких регіонах випала навіть більша за місячну норма опадів.

: зливи та град пройшли нерівномірно, а в деяких регіонах випала навіть більша за місячну норма опадів. Плюс для врожаю: попри негоду, дощі добре зволожили ґрунт, що дало потужний поштовх для росту озимих та ярих культур.

Чи "вклалась" середина травня в погодні норми

Експерти розповіли, що впродовж другої декади травня 2026 року в Україні відмічалися значні коливання середніх добових температур:

від прохолодних для середини травня днів (на початку декади);

до близьких до норми та дещо вищих за неї (у кінці періоду).

Зазначається, що за рахунок таких коливань рівень середньої декадної температури повітря виявився близьким до норми.

Лише у північно-східних областях, за інформацією УкрГМЦ, він виявився "дещо вищим від норми".

Чи не забагато було в цей період дощів

Синоптики нагадали, що з переміщенням атмосферних фронтів впродовж середини травня в Україні випали нерівномірні дощі.

"В окремих районах у вигляді сильних злив із грозами та градом, часом із шквалистим посиленням вітру", - уточнили у прес-службі УкрГМЦ.

В цілому, на більшій частині території країни, кількість опадів за декаду виявилася більшою за норму.

"Місцями вона досягла або перевищила місячну норму", - зауважили спеціалісти.

Агрометеорологічні умови другої декади травня 2026 року в Україні (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Коли в Україну прийшло метеорологічне літо

Згідно з інформацією УкрГМЦ, стійкий перехід середньодобової температури повітря через +15°С - у бік підвищення - майже на всій території країни відбувся цього року впродовж 3-5 травня.

Це і вважається початком метеорологічного літа.

"Що на півтора-два тижні раніше середніх багаторічних строків", - повідомили синоптики.

Тим часом в окремих районах північних, західних та південних областей України перехід відбувся пізніше - 16-20 травня.

"У строки близькі або дещо раніші середніх багаторічних", - пояснили українцям.

Як погода вплинула на рослини і майбутній врожай

Фахівці Укргідрометцентру повідомили, що у другій декаді травня ріст і розвиток сільськогосподарських культур відбувався за умов:

повільного накопичення ефективного тепла;

переважно достатнього вологозабезпечення.

Внаслідок ефективних опадів (які відмічалися упродовж декади), майже на всій території країни відбувалося поповнення запасів продуктивної вологи в усіх шарах ґрунту.

"Що було сприятливим фактором у період максимального споживання вологи озимими та для розвитку ранніх ярих культур", - пояснили експерти.

Зазначається також, що з покращенням зволоження верхнього шару ґрунту (який залишався достатньо прогрітим), умови були сприятливими: