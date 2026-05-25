Літо прийшло не за графіком. Коли насправді змінилися сезони в Україні
Цьогорічний травень влаштував українцям справжні погодні гойдалки. Проте синоптики вже офіційно зафіксували прихід нового метеорологічного сезону.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Головне:
- Зміна сезонів не за розкладом: цього року метеорологічне літо у більшості областей України розпочалось раніше за звичні терміни.
- Температурні гойдалки: середина місяця принесла різкі коливання, проте загалом ситуація втрималася близько травневої норми.
- Рясні дощі: зливи та град пройшли нерівномірно, а в деяких регіонах випала навіть більша за місячну норма опадів.
- Плюс для врожаю: попри негоду, дощі добре зволожили ґрунт, що дало потужний поштовх для росту озимих та ярих культур.
Чи "вклалась" середина травня в погодні норми
Експерти розповіли, що впродовж другої декади травня 2026 року в Україні відмічалися значні коливання середніх добових температур:
- від прохолодних для середини травня днів (на початку декади);
- до близьких до норми та дещо вищих за неї (у кінці періоду).
Зазначається, що за рахунок таких коливань рівень середньої декадної температури повітря виявився близьким до норми.
Лише у північно-східних областях, за інформацією УкрГМЦ, він виявився "дещо вищим від норми".
Чи не забагато було в цей період дощів
Синоптики нагадали, що з переміщенням атмосферних фронтів впродовж середини травня в Україні випали нерівномірні дощі.
"В окремих районах у вигляді сильних злив із грозами та градом, часом із шквалистим посиленням вітру", - уточнили у прес-службі УкрГМЦ.
В цілому, на більшій частині території країни, кількість опадів за декаду виявилася більшою за норму.
"Місцями вона досягла або перевищила місячну норму", - зауважили спеціалісти.
Агрометеорологічні умови другої декади травня 2026 року в Україні (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)
Коли в Україну прийшло метеорологічне літо
Згідно з інформацією УкрГМЦ, стійкий перехід середньодобової температури повітря через +15°С - у бік підвищення - майже на всій території країни відбувся цього року впродовж 3-5 травня.
Це і вважається початком метеорологічного літа.
"Що на півтора-два тижні раніше середніх багаторічних строків", - повідомили синоптики.
Тим часом в окремих районах північних, західних та південних областей України перехід відбувся пізніше - 16-20 травня.
"У строки близькі або дещо раніші середніх багаторічних", - пояснили українцям.
Як погода вплинула на рослини і майбутній врожай
Фахівці Укргідрометцентру повідомили, що у другій декаді травня ріст і розвиток сільськогосподарських культур відбувався за умов:
- повільного накопичення ефективного тепла;
- переважно достатнього вологозабезпечення.
Внаслідок ефективних опадів (які відмічалися упродовж декади), майже на всій території країни відбувалося поповнення запасів продуктивної вологи в усіх шарах ґрунту.
"Що було сприятливим фактором у період максимального споживання вологи озимими та для розвитку ранніх ярих культур", - пояснили експерти.
Зазначається також, що з покращенням зволоження верхнього шару ґрунту (який залишався достатньо прогрітим), умови були сприятливими:
- для проростанням зерна;
- для появи сходів технічних та пізніх сільськогосподарських культур.
