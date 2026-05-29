Летіли дрони та балістика, є 15 прильотів: як ППО відпрацювала по цілях РФ

09:25 29.05.2026 Пт
Росіяни атакували з семи напрямків
Летіли дрони та балістика, є 15 прильотів: як ППО відпрацювала по цілях РФ
У ніч на 29 травня Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М"/С-400 та 232 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Росіяни атакували балістичною ракетою "Іскандер-М"/С-400 із Курської обл. а також 232 ударними безпілотниками типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Гвардійське, Чауда - ТОТ АР Крим.

їПовітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 217 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 14 ударних дронів на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі України декілька ворожих безпілотників. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.

Нагадаємо, у ніч на 29 травня російські окупанти цілеспрямовано атакували судно, яке прямувало з одного з портів Одеської області до Туреччини. Внаслідок удару постраждали члени екіпажу.

Також росіяни вчергове атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу у місті пошкоджені будинки та відомо про двох постраждалих.

Окрім того, цієї ночі окупанти атакували дронамии село Машеве у Чернігівській області. Внаслідок пожежі повністю згоріла школа.

Нічна атака БПЛА на Ярославль: горить паливний об'єкт поруч із великим НПЗ
"Я бачив політиків, які обіймалися з росіянами": інтервʼю з Миколою Вереснем
