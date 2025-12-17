Верховна Рада ухвалила закон про соціальні гарантії для іноземців в ЗСУ: що відомо
Верховна Рада України 17 грудня ухвалила в цілому законопроєкт щодо медичного забезпечення та правового статусу для іноземців та осіб без громадянства, які служать в Збройних силах України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.
Документ за №14052 опубліковано на сайті парламенту, його ухвалили 291 голосом "за". Законопроєкт оновлює правове регулювання статусу іноземців та осіб без громадянства, які підписали контракт на службу в ЗСУ, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії.
На таких осіб частково поширюються соціальні гарантії, покладені військовослужбовцям - громадянам України. Що саме передбачає документ:
- Дозволяє видачу посвідок на тимчасове проживання на строк дії контракту та три місяці після його завершення;
- Визначає перелік документів для оформлення, в тому числі дозволяє використовувати прострочені документи, або такі, що вимагають обміну - але тільки у випадку неможливості звернення до державних органів іншої країни;
- Встановлює терміни для оформлення посвідок для осіб, які уклали контракт до набрання законом чинності;
- Скорочує введення в дію змін щодо реалізації права на громадянство;
- Обмежує застосування загального закону про соціальний і правовий захист військовослужбовців. Іноземці та особи без громадянства матимуть тільки гарантії грошового забезпечення, медичної допомоги та відпусток.
Нагадаємо, що сьогодні ж парламент зобов'язав міністрів звітувати перед відставкою. За день до цього, 16 грудня, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт щодо запровадження на законодавчому рівні загальнонаціональної хвилини мовчання як щоденного комеморативного заходу.
А 15 грудня комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді прийняти за основу і в цілому проєкт закону щодо перейменування копійок на шаги.