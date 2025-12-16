В Україні запровадять загальнонаціональну хвилину мовчання
Сьогодні у вівторок, 16 грудня, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт щодо запровадження на законодавчому рівні загальнонаціональної хвилини мовчання як щоденного комеморативного заходу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на законопроєкти Верховної Ради.
За відповідне рішення проголосували 314 народних депутатів.
Законопроєктом №14144 визначається обов’язок органів державної влади та органів місцевого самоврядування забезпечувати інформування про проведення хвилини мовчання через медіа, а також із використанням систем оповіщення цивільного захисту.
Як йдеться у пояснювальній записці, ухвалення документа зумовлене необхідністю забезпечення належного рівня вшанування пам’яті військовослужбовців, які загинули під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України.
Також ідеться про медичних працівників, поліцейських, рятувальників, журналістів, волонтерів і мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
Метою законопроєкту є створення законодавчої основи для системного та регулярного вшанування пам’яті загиблих, забезпечення інформування громадян органами державної влади, місцевого самоврядування та медіа.
Крім того, передбачення можливості використання систем оповіщення та інформування у сфері цивільного захисту під час проведення відповідного комеморативного заходу.
Документ має сприяти формуванню культури пам’яті та поширенню ритуалу хвилини мовчання у громадському й корпоративному середовищі, посиленню суспільної єдності та взаємної відповідальності в умовах війни, а також запровадженню нових практик пам’ятування, що сприятимуть зміцненню національної ідентичності українців.
Хвилина мовчання в Україні
Щоденно в Україні о 9 ранку оголошують хвилину мовчання у пам'ять про загиблих внаслідок збройної агресії Росії. Відповідний Указ видав президент Володимир Зеленський 16 березня 2022 року.
Щоденно о 9 ранку у містах українцям із гучномовців нагадують про необхідність на мить зупинитись і вшанувати жертв війни. У цей час пішоходи зупиняються, а водії виходять із машин.
Нещодавно у Києві з’явилась петиція з пропозицією щодня зупиняти поїзди метро о 9:00 на хвилину мовчання.
Наприкінці січня 2025 року стало відомо, що в Києві напрацювали рекомендації щодо проведення хвилини мовчання. Згодом Київрада затвердила перелік заходів із проведення щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання.
Детальніше про те, хто і коли придумав хвилину мовчання, - читайте у матеріалі РБК-Україна.