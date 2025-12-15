Комітет Ради підтримав законопроєкт щодо перейменування копійок на шаги
Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді прийняти за основу і в цілому проєкт закону щодо перейменування копійок на шаги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови комітету Данила Гетманцева в Telegram.
"Рекомендували Верховній Раді для прийняття за основу і в цілому фундаментальну та карколомну реформу про перейменування копійки в шаг", - йдеться у його дописі.
Буде замінена лише одна монета, яка перебуває в обігу, - 50 "шагів". Наразі в українському обігу перебуває майже 1 млрд 400 млн таких монет. При цьому Нацбанку кожного року необхідно їх докарбовувати, щоби підтримувати якість готівкового обігу.
Історичний контекст
Шаг походить від староукраїнського "сяг" - крок або від слова "шеляг". Ця назва широко зустрічається у творах Шевченка, Лесі Українки, Котляревського та інших класиків.
У 1918 році Центральна Рада навіть випускала розмінні гроші номіналом 10-50 шагів. Вони перебували в обігу до 1919 року, але були скасовані більшовиками.
Заміна копійок на шаги
Нагадаємо, голова Нацбанку Андрій Пишний нещодавно заявив, що Україна замінить поточну назву розмінної монети з "копійок" на "шаги" у поточному році. Він наголосив, що цей крок "стане останнім у відході від символічного домінування Росії".
Пишний розповів, що запозичену з російської назву "копійка" використовують лише в трьох пострадянських країнах: Україні, Росії та Білорусі.
Національний банк вже підтвердив плани щодо докарбування наступного тиражу монет у 50 копійок вже "шагами". Це відбудеться після того, як рішення буде ухвалено Верховною Радою.
Зазначимо, Національний банк України ініціював заміну назви розмінних монет з "копійка" на "шаг" у вересні минулого року. Цей крок потрібен для відновлення історичної справедливості, дерусифікації та відродження національних традицій.