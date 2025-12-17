ua en ru
Ср, 17 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Верховная Рада приняла закон о социальных гарантиях для иностранцев в ВСУ: что известно

Украина, Среда 17 декабря 2025 15:59
UA EN RU
Верховная Рада приняла закон о социальных гарантиях для иностранцев в ВСУ: что известно Иллюстративное фото: иностранцам в ВСУ предоставят ряд гарантий и прав (ГУР МО)
Автор: Антон Корж

Верховная Рада Украины 17 декабря приняла в целом законопроект относительно медицинского обеспечения и правового статуса для иностранцев и лиц без гражданства, которые служат в Вооруженных силах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Документ под №14052 опубликован на сайте парламента, его приняли 291 голосом "за". Законопроект обновляет правовое регулирование статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые подписали контракт на службу в ВСУ, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии.

На таких лиц частично распространяются социальные гарантии, возложенные на военнослужащих - граждан Украины. Что именно предусматривает документ:

  • Позволяет выдачу вида на жительство на срок действия контракта и три месяца после его завершения;
  • Определяет перечень документов для оформления, в том числе позволяет использовать просроченные документы, или требующие обмена - но только в случае невозможности обращения в государственные органы другой страны;
  • Устанавливает сроки для оформления удостоверений для лиц, заключивших контракт до вступления закона в силу;
  • Сокращает введение в действие изменений по реализации права на гражданство;
  • Ограничивает применение общего закона о социальной и правовой защите военнослужащих. Иностранцы и лица без гражданства будут иметь только гарантии денежного обеспечения, медицинской помощи и отпусков.

Напомним, что сегодня же парламент обязал министров отчитываться перед отставкой. За день до этого, 16 декабря, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о введении на законодательном уровне общенациональной минуты молчания как ежедневного комеморативного мероприятия.

А 15 декабря комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять за основу и в целом проект закона о переименовании копеек на шаги.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада ВСУ
Новости
ВСУ отбросили оккупантов от Купянска и контролируют почти 90% города, - Сырский
ВСУ отбросили оккупантов от Купянска и контролируют почти 90% города, - Сырский
Аналитика
Танкерный бой. Как Запад планирует обнулить России торговлю нефтью на море
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Танкерный бой. Как Запад планирует обнулить России торговлю нефтью на море