Верховная Рада приняла закон о социальных гарантиях для иностранцев в ВСУ: что известно

Верховная Рада Украины 17 декабря приняла в целом законопроект относительно медицинского обеспечения и правового статуса для иностранцев и лиц без гражданства, которые служат в Вооруженных силах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Документ под №14052 опубликован на сайте парламента, его приняли 291 голосом "за". Законопроект обновляет правовое регулирование статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые подписали контракт на службу в ВСУ, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии.

На таких лиц частично распространяются социальные гарантии, возложенные на военнослужащих - граждан Украины. Что именно предусматривает документ: