Верховная Рада приняла закон о социальных гарантиях для иностранцев в ВСУ: что известно
Верховная Рада Украины 17 декабря приняла в целом законопроект относительно медицинского обеспечения и правового статуса для иностранцев и лиц без гражданства, которые служат в Вооруженных силах Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.
Документ под №14052 опубликован на сайте парламента, его приняли 291 голосом "за". Законопроект обновляет правовое регулирование статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые подписали контракт на службу в ВСУ, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии.
На таких лиц частично распространяются социальные гарантии, возложенные на военнослужащих - граждан Украины. Что именно предусматривает документ:
- Позволяет выдачу вида на жительство на срок действия контракта и три месяца после его завершения;
- Определяет перечень документов для оформления, в том числе позволяет использовать просроченные документы, или требующие обмена - но только в случае невозможности обращения в государственные органы другой страны;
- Устанавливает сроки для оформления удостоверений для лиц, заключивших контракт до вступления закона в силу;
- Сокращает введение в действие изменений по реализации права на гражданство;
- Ограничивает применение общего закона о социальной и правовой защите военнослужащих. Иностранцы и лица без гражданства будут иметь только гарантии денежного обеспечения, медицинской помощи и отпусков.
