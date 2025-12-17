У Раді зобов'язали міністрів звітувати перед звільненням: ухвалено законопроєкт

Верховна Рада України 17 грудня ухвалила законопроєкт, який зобов'язує усіх міністрів уряду звітувати перед звільненням. Міністри повинні будуть оголошувати звіт перед народними депутатами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради та повідомлення народного депутата Ярослава Железняка.

Перед звільненням з посади члени Кабінету міністрів України зобов'язані будуть відзвітувати за виконану на посаді роботу. Документ ухвалили 285 голосами у другому читанні та у цілому.

Міністри, відповідно до оновленого порядку призначення на посаду та звільнення з неї, відтепер зобов'язані бути особисто присутніми та звітувати щодо виконаної роботи під час розгляду їх звільнення на засіданні комітету та на пленарному засіданні Верховної Ради.

Письмовий звіт про роботу також стає обов'язковим при поданні заяви про відставку. Публічний звіт дається виключно перед нардепами у комітеті та пізніше, у сесійній залі парламенту.

Ще одна зміна - відтепер зустріч кандидата у міністри з усіма групами та фракціями парламенту стає обов'язковою.