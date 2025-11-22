Венс назвав три ключові умови для будь-якого мирного плану щодо України

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що будь-який мирний план, який покликаний закінчити війну в Україні, має містити три ключові пункти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост чиновника в соцмережі Х.

"Існує фантазія, що якщо ми просто дамо більше грошей, більше зброї або запровадимо більше санкцій, перемога буде вже близька. Мир не буде досягнутий проваленими дипломатами або політиками, які живуть у світі ілюзій. Його можуть досягти розумні люди, які живуть у реальному світі", - резюмував віцепрезидент США.

Також Венс засумнівався в тому, що якщо дати більше зброї і грошей, то це призведе до перемоги. Ймовірно, він має на увазі допомогу Україні.

Водночас він додав, що будь-яка критика мирної рамки, над якою працює адміністрація Трампа - або неправильно розуміє цю рамку, або спотворює "найважливіші факти про ситуацію на місцях".

Мирний план США

Нагадаємо, днями стало відомо, що США розробили новий "мирний план" для завершення війни в Україні. Він складається з 28 пунктів, а за його розробку відповідав спецпредставник Трампа Стів Віткофф за підтримки російського посланника Кирила Дмитрієва.

Згідно з документом, від України вимагають вийти з Донбасу, скоротити чисельність ЗСУ, відмовитися від далекобійного озброєння і не тільки. В обмін на це, за даними Axios, країні буде надано гарантії безпеки за аналогією НАТО.

Як пише Sky News, наступного тижня між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом має відбутися телефонна розмова стосовно плану. Також у ЗМІ була інформація, що дедлайн на згоду на цей план - до 27 листопада, про що, зокрема, заявив особисто Трамп особисто.

Крім того, увечері 21 листопада глава Білого дому знову поспілкувався з журналістами в Овальному кабінеті. Під час бесіди він сказав, що Зеленському доведеться або прийняти угоду, або воювати далі. Він також додав, що Україні слід швидше ухвалювати рішення, оскільки зима холодна, а РФ - б'є по енергетиці.

Сам Зеленський 21 листопада записав відеозвернення до нації. У ньому він заявив, що Україна може опинитися перед складним вибором і зараз один із найважчих моментів в історії країни.

При цьому Axios днями писав, що Білий дім розглядає мирний план у межах "живого документа". Тобто, йдеться про те, що представлений план є не остаточним і США готові вносити до нього зміни.

Також важливо зазначити, що за даними WSJ, лідери ЄС екстрено розробляють власний план по завершенню війни в Україні, який має бути більш вигідним для Києва.

Детальніше про те, що в себе включає "мирний план" США - читайте в матеріалі РБК-Україна.