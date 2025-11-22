Вэнс назвал три ключевых условия для любого мирного плана по Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что любой мирный план, который призван закончить войну в Украине - должен включать в себя три ключевых пункта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост чиновника в соцсети Х.

"Существует фантазия, что если мы просто дадим больше денег, больше оружия или введем больше санкций, победа будет уже близка. Мир не будет достигнут провалившимися дипломатами или политиками, живущими в мире иллюзий. Его могут достичь умные люди, живущие в реальном мире", - резюмировал вице-президент США.

Также Вэнс усомнился в том, что если дать больше оружия и денег, то это приведет к победе. Вероятно, он имеет ввиду помощь Украине.

В то же время он добавил, что любая критика мирной рамки, над которой работает администрация Трампа - либо неправильно понимает эту рамку, либо искажает "важнейшие факты о ситуации на местах".

Мирный план США

Напомним, на днях стало известно, что США разработали новый "мирный план" для завершения войны в Украине. Он состоит из 28 пунктов, а за его разработку отвечал спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф при поддержке российского посланника Кирилла Дмитриева.

Согласно документу, от Украины требуют выйти из Донбасса, сократить численность ВСУ, отказаться от дальнобойного вооружения и не только. В обмен на это, по данным Axios, стране будут предоставлены гарантии безопасности по аналогии НАТО.

Как пишет Sky News, на следующей неделе между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом должен будет состояться телефонный разговор касаемо плана. Также в СМИ была информация, что дедлайн на согласие на этот план - до 27 ноября, о чем в том числе заявил лично Трамп лично.

Кроме того, вечером 21 ноября глава Белого дома вновь пообщался с журналистами в Овальном кабинете. В ходе беседы он сказал, что Зеленскому придется либо принять соглашение, либо воевать дальше. Он также добавил, что Украине следует быстрее принимать решение, так как зима холодная, а РФ - бьет по энергетике.

Сам Зеленский 21 ноября записал видеообращение к нации. В нем он заявил, что Украина может оказаться перед сложным выбором и сейчас один из самых тяжелых моментов в истории страны.

При этом Axios на днях писало, что Белый дом рассматривает мирный план в рамках "живого документа". То есть, речь о том, что представленный план является не окончательным и США готовы вносить в него изменения.

Также важно отметить, что по данным WSJ, лидеры ЕС экстренно разрабатывают собственный план по завершению войны в Украине, который должен быть более выгодным для Киева.

