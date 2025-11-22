Вэнс назвал три ключевых условия для любого мирного плана по Украине
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что любой мирный план, который призван закончить войну в Украине - должен включать в себя три ключевых пункта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост чиновника в соцсети Х.
По словам американского вице-президента, любой мирный план должен:
- остановить убийства, сохранив при этом суверенитет Украины;
- быть приемлемым как для России, так и для Украины;
- и максимально повысить шансы на то, что война не возобновится.
В то же время он добавил, что любая критика мирной рамки, над которой работает администрация Трампа - либо неправильно понимает эту рамку, либо искажает "важнейшие факты о ситуации на местах".
Также Вэнс усомнился в том, что если дать больше оружия и денег, то это приведет к победе. Вероятно, он имеет ввиду помощь Украине.
"Существует фантазия, что если мы просто дадим больше денег, больше оружия или введем больше санкций, победа будет уже близка. Мир не будет достигнут провалившимися дипломатами или политиками, живущими в мире иллюзий. Его могут достичь умные люди, живущие в реальном мире", - резюмировал вице-президент США.
Мирный план США
Напомним, на днях стало известно, что США разработали новый "мирный план" для завершения войны в Украине. Он состоит из 28 пунктов, а за его разработку отвечал спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф при поддержке российского посланника Кирилла Дмитриева.
Согласно документу, от Украины требуют выйти из Донбасса, сократить численность ВСУ, отказаться от дальнобойного вооружения и не только. В обмен на это, по данным Axios, стране будут предоставлены гарантии безопасности по аналогии НАТО.
Как пишет Sky News, на следующей неделе между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом должен будет состояться телефонный разговор касаемо плана. Также в СМИ была информация, что дедлайн на согласие на этот план - до 27 ноября, о чем в том числе заявил лично Трамп лично.
Кроме того, вечером 21 ноября глава Белого дома вновь пообщался с журналистами в Овальном кабинете. В ходе беседы он сказал, что Зеленскому придется либо принять соглашение, либо воевать дальше. Он также добавил, что Украине следует быстрее принимать решение, так как зима холодная, а РФ - бьет по энергетике.
Сам Зеленский 21 ноября записал видеообращение к нации. В нем он заявил, что Украина может оказаться перед сложным выбором и сейчас один из самых тяжелых моментов в истории страны.
При этом Axios на днях писало, что Белый дом рассматривает мирный план в рамках "живого документа". То есть, речь о том, что представленный план является не окончательным и США готовы вносить в него изменения.
Также важно отметить, что по данным WSJ, лидеры ЕС экстренно разрабатывают собственный план по завершению войны в Украине, который должен быть более выгодным для Киева.
Подробнее о том, что в себя включает "мирный план" США - читайте в материале РБК-Украина.