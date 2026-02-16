ua en ru
Вела вогонь по ЗСУ: дрони СБС уразили рідкісну північнокорейську САУ на Луганщині

Луганська область, Понеділок 16 лютого 2026 18:06
Вела вогонь по ЗСУ: дрони СБС уразили рідкісну північнокорейську САУ на Луганщині Ілюстративне фото: ЗСУ знищили північнокорейську установку "Коксан" (wikimedia.org)
Автор: Валерій Ульяненко

Оператори Сил безпілотних систем уразили північнокорейську самохідну артилерійську установку "Коксан" в Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБС в Telegram.

Читайте також: Новий рекорд. Дрони СБУ вдарили по важливому для російської армії НПЗ

У заяві йдеться, що оператори 429-ї бригади "Ахіллес" Сил безпілотних систем виявили на Луганщині рідкісну ціль - північнокорейську САУ "Коксан".

"Установка здійснювала вогонь у напрямку Купʼянська. На момент виявлення фіксувався тепловий слід від нещодавнього ведення вогню. Після уточнення координат і супроводу цілі пілоти бригади тричі завдали ураження", - повідомляють СБС.

Що відомо про САУ "Коксан"

Північнокорейська САУ М-1978 "Коксан" є однією з найбільш далекобійних артилерійських систем в арсеналі країни-агресорки. Вона оснащена 170-мм гарматою та спроможна завдавати ударів на відстань до 60 км.

Російська армія отримала ці артилерійські установки від Північної Кореї як воєнну допомогу. Таким чином РФ нарощує артилерійські спроможності в умовах значних втрат своєї військової техніки в Україні.

Знищення ворожої техніки

Нагадаємо, оператори СБС батальйону Asgard 412-ї бригади Nemesis знищили два зенітно-ракетних комплекси "Тор-М2" окупантів лише за одну ніч.

Раніше оператори СБС за 48 годин знищили одразу шість одиниць зенітно-ракетних комплексів і радіолокаційних станцій. Ця техніка становила основу так званої "багатошарової ППО" противника.

Зазначимо, нещодавно підрозділи СБС ЗСУ знищили рідкісну російську системи радіоелектронної боротьби "КОП-2". Для ураження дуже дорогої системи знадобилося всього два дрони.

Також бійці Сил безпілотних систем уразили російську станцію радіоелектронної боротьби Р-330Ж "Житель". Її вартість становить близько 10 мільйонів доларів.

Крім того, в ніч на 13 січня Сили безпілотних систем атакували енергооб'єкти в окупованому Маріуполі Донецької області та знищили склад боєприпасів у Макіївці.

Нещодавно стало відомо, що Сили безпілотних систем зірвали наступ російських окупантів на одному з ключових напрямків. Зокрема, оператори відбили атаку противника, уразивши піхоту, бронетехніку та наземний роботизований комплекс.

