Сили безпілотних систем зірвали наступ РФ: знищили піхоту і техніку (відео)
Сили безпілотних систем зірвали спробу наступу російських військ на одному з ключових напрямків. Знищили піхоту, бронетехніку та роботизовані комплекси ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СБС.
За інформацією СБС, оператори 20-ї окремої бригади безпілотних систем К-2 відбили атаку противника на ключовому напрямку, уразивши піхоту, бронетехніку та наземний роботизований комплекс.
За даними військових, ворог намагається діяти малими піхотними групами, прикриваючи свої дії FPV-дронами та застосовуючи наземні роботизовані системи.
Однак українські бійці своєчасно виявляють ці спроби та знищують противника ще на підступах до позицій Сил оборони.
Такі дії сковують маневр окупантів, суттєво знижують їхні наступальні можливості та не дають розгорнути повноцінну атаку.
Лише протягом січня підрозділи бригади К-2 уражили понад 350 військовослужбовців противника.
Сили безпілотних систем нищать окупанта
Нагадаємо, що СБС зірвали спробу наступу російських військ на Донецькому напрямку, завдавши ударів по танках і броньованій техніці противника.
Повідомляється, що російська армія намагається зменшити втрати бронетехніки - обмежує її використання безпосередньо на лінії фронту, посилює машини додатковими металевими конструкціями та активно застосовує маскування.
У ніч на 13 січня підрозділи Сил безпілотних систем атакували енергетичні об’єкти в тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області, а також знищили склад боєприпасів у Макіївці.
Раніше, 1 січня, дрони СБС ліквідували два високовартісні російські зенітно-ракетні комплекси - тактичний ЗРК "Тор" і радіолокаційну станцію 50Н6Е зі складу комплексу С-350 "Вітязь".
Крім того, у ніч з 30 на 31 грудня безпілотники СБС уразили низку військових та інфраструктурних об’єктів російських військ на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької областей і Криму.
Окремо зазначається, що у ніч на 30 грудня Сили безпілотних систем уразили об’єкти, пов’язані зі зберіганням, обслуговуванням та підготовкою запусків ударних дронів на території Донецького аеропорту.