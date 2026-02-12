Новий рекорд. Дрони СБУ вдарили по важливому для російської армії НПЗ

Українські безпілотники атакували Ухтинський НПЗ на півночі Росії, який поставляє нафтопродукти для армії ворога.

"Далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали удару по Ухтинському НПЗ, який розташований у Республіці Комі за 1750 кілометрів від нашого кордону", - зазначили у СБУ. Удар по Ухтинському НПЗ – це новий рекорд дальності ураження для безпілотників українського виробництва. Після влучань на нафтопереробному заводі розпочалась пожежа та сильне задимлення. Попередньо пошкоджень зазнала атмосферно-вакуумна трубчаста установка та установка вісбрекінгу. Основна мета установки вісбрекінгу – знизити в'язкість сировини для отримання товарного мазуту та додаткових легких фракцій. Разом вони відповідають за первинну переробку нафти та її розподіл на фракції, а також виробництво товарного мазуту, бензину і газойлю. Ухтинський НПЗ входить до структури ПАТ "Лукойл" і щороку переробляє близько 4,2 млн тон нафти. Завод задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.