Вела огонь по ВСУ: дроны СБС поразили редкую северокорейскую САУ на Луганщине
Операторы Сил беспилотных систем поразили северокорейскую самоходную артиллерийскую установку "Коксан" в Луганской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБС в Telegram.
В заявлении говорится, что операторы 429-й бригады "Ахиллес" Сил беспилотных систем обнаружили на Луганщине редкую цель - северокорейскую САУ "Коксан".
"Установка осуществляла огонь в направлении Купянска. На момент обнаружения фиксировался тепловой след от недавнего ведения огня. После уточнения координат и сопровождения цели пилоты бригады трижды нанесли поражение", - сообщают СБС.
Что известно о САУ "Коксан"
Северокорейская САУ М-1978 "Коксан" является одной из самых дальнобойных артиллерийских систем в арсенале страны-агрессора. Она оснащена 170-мм пушкой и способна наносить удары на расстояние до 60 км.
Российская армия получила эти артиллерийские установки от Северной Кореи в качестве военной помощи. Таким образом РФ наращивает артиллерийские возможности в условиях значительных потерь своей военной техники в Украине.
Уничтожение вражеской техники
Напомним, операторы СБС батальона Asgard 412-й бригады Nemesis уничтожили два зенитно-ракетных комплекса "Тор-М2" оккупантов всего за одну ночь.
Ранее операторы СБС за 48 часов уничтожили сразу шесть единиц зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций. Эта техника составляла основу так называемой "многослойной ПВО" противника.
Отметим, недавно подразделения СБС ВСУ уничтожили редкую российскую систему радиоэлектронной борьбы "КОП-2". Для поражения очень дорогой системы понадобилось всего два дрона.
Также бойцы Сил беспилотных систем поразили российскую станцию радиоэлектронной борьбы Р-330Ж "Житель". Ее стоимость составляет около 10 миллионов долларов.
Кроме того, в ночь на 13 января Силы беспилотных систем атаковали энергообъекты в оккупированном Мариуполе Донецкой области и уничтожили склад боеприпасов в Макеевке.
Недавно стало известно, что Силы беспилотных систем сорвали наступление российских оккупантов на одном из ключевых направлений. В частности, операторы отбили атаку противника, поразив пехоту, бронетехнику и наземный роботизированный комплекс.