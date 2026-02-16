ua en ru
Вела огонь по ВСУ: дроны СБС поразили редкую северокорейскую САУ на Луганщине

Луганская область, Понедельник 16 февраля 2026 18:06
Вела огонь по ВСУ: дроны СБС поразили редкую северокорейскую САУ на Луганщине Иллюстративное фото: ВСУ уничтожили северокорейскую установку "Коксан" (wikimedia.org)
Автор: Валерий Ульяненко

Операторы Сил беспилотных систем поразили северокорейскую самоходную артиллерийскую установку "Коксан" в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБС в Telegram.

В заявлении говорится, что операторы 429-й бригады "Ахиллес" Сил беспилотных систем обнаружили на Луганщине редкую цель - северокорейскую САУ "Коксан".

"Установка осуществляла огонь в направлении Купянска. На момент обнаружения фиксировался тепловой след от недавнего ведения огня. После уточнения координат и сопровождения цели пилоты бригады трижды нанесли поражение", - сообщают СБС.

Что известно о САУ "Коксан"

Северокорейская САУ М-1978 "Коксан" является одной из самых дальнобойных артиллерийских систем в арсенале страны-агрессора. Она оснащена 170-мм пушкой и способна наносить удары на расстояние до 60 км.

Российская армия получила эти артиллерийские установки от Северной Кореи в качестве военной помощи. Таким образом РФ наращивает артиллерийские возможности в условиях значительных потерь своей военной техники в Украине.

Уничтожение вражеской техники

Напомним, операторы СБС батальона Asgard 412-й бригады Nemesis уничтожили два зенитно-ракетных комплекса "Тор-М2" оккупантов всего за одну ночь.

Ранее операторы СБС за 48 часов уничтожили сразу шесть единиц зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций. Эта техника составляла основу так называемой "многослойной ПВО" противника.

Отметим, недавно подразделения СБС ВСУ уничтожили редкую российскую систему радиоэлектронной борьбы "КОП-2". Для поражения очень дорогой системы понадобилось всего два дрона.

Также бойцы Сил беспилотных систем поразили российскую станцию радиоэлектронной борьбы Р-330Ж "Житель". Ее стоимость составляет около 10 миллионов долларов.

Кроме того, в ночь на 13 января Силы беспилотных систем атаковали энергообъекты в оккупированном Мариуполе Донецкой области и уничтожили склад боеприпасов в Макеевке.

Недавно стало известно, что Силы беспилотных систем сорвали наступление российских оккупантов на одном из ключевых направлений. В частности, операторы отбили атаку противника, поразив пехоту, бронетехнику и наземный роботизированный комплекс.

