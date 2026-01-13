СБС залишили Маріуполь без світла і мінуснули ворожий склад боєприпасів у Макіївці (відео)
Сили безпілотних систем атакували енергооб'єкти в окупованому Маріуполі та знищили склад боєприпасів у Макіївці в ніч на 13 січня.
Як пише РБК-Україна, про це повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді в Telegram.
Зокрема, йдеться про підстанцію "Мирна" на 330 кВ у Маріуполі - ключовий системний вузол у системі енергопостачання та транзитна станція для підстанції "Азовська". Остання, потужністю 220 кВ у Старому Криму, є критичним елементом енергозабезпечення промисловості регіону в інтересах ВПК.
Крім того, українські дрони уразили склад боєприпасів ракетно-артилерійського озброєння російської 51 Армії в окупованій Макіївці. Також зафіксовано удар по пункту технічного спостереження окупантів на території нафтобази у місті.
"Візити ввічливості нанесені Птахами 1 ОЦ СБС та батальйону "Кайрос" 414 бригади Птахи Мадяра у координації новоствореного Центру глибинного ураження Угруповання СБС", - йдеться у заяві "Мадяра".
Знищення військової техніки РФ
Нагадаємо, 1 січня 2026 року СБС знищили два дорогі російські зенітно-ракетні комплекси. Йдеться про тактичний ЗРК "ТОР" та радіолокаційну станцію 50Н6Е комплексу С-350 "Вітязь".
Крім того, в ніч з 30 на 31 грудня дрони Сил безпілотних систем уразили низку військових та інфраструктурних обʼєктів росіян у тимчасово окупованих Донецькій, Луганській, Запорізькій області та Криму.
Також нещодавно Сили безпілотних систем уразили низку військових обʼєктів росіян на тимчасово окупованих територіях України.
Зазначимо, у ніч на 30 грудня СБС уразили об’єкти противника, пов’язані зі зберіганням, обслуговуванням та підготовкою запусків ударних дронів на території Донецького аеропорту.
У грудні Сили безпілотних систем знищували майже у півтора раза більше живої сили противника, ніж у листопаді. Минулого місяця середньодобовий показник складав 415 окупантів.