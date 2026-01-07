Вдарилися головою: Мадуро та його дружина отримали травми під час захоплення

Венесуельський диктатор Ніколас Мадуро та його дружина Сілія Флорес отримали травми голови під час операції з їхнього захоплення силами США. Травм вони завдали собі самостійно.
Як повідомляє РБК-Україна, про це пише CNN.
Видання із посиланням на власні джерела зазначає, що Мадуро та Флорес отримали травми голови під час спроби сховатися від американських військових. Диктатор та його дружина намагалися сховатися в своєму бункері, за важкими сталевими дверима.
Проте дверна рама опинилася "занадто низькою", запевняють чиновники адміністрації президента США Дональда Трампа. Тому Мадуро та Флорес отримали травми голови, оскільки вдарилися о притолоку. Офіцери Delta Force надали їм першу медичну допомогу вже після того, як вивезли з комплексу.
Під час судового засідання 5 січня Мадуро та його дружина з'явилися у суді з видимими травмами. Зокрема на голові дружини диктатора було помітно бинти, вона хиталася, а самому диктатору було важко сідати та вставати. Адвокат Флорес заявив, що його підзахисна отримала "значні травми", а окрім цього, є підозра, що "у неї може бути перелом або сильний синець на ребрах" - тому потрібне повне медичне обстеження.
Американські чиновники під час брифінгу 7 січня, зі свого боку, заявляли, що травми, отримані Флорес, "незначні", а про травми Мадуро взагалі нічого не говорили.
Нагадаємо, 3 січня США провели масштабну спецоперацію у Венесуелі, в результаті здійснивши затримання диктатора країни Ніколаса Мадуро. Диктатора військові США вивезли до Америки разом з його дружиною Сілією Флорес. Під час операції загинуло 75 венесуельців та кубинців, серед американців вбитих не було.
Президент США Дональд Трамп пізніше офіційно підтвердив успіх операції та заявив, що венесуельський диктатор постане перед судом за звинуваченнями у наркотероризмі. Також Мадуро звинувачують в незаконному володінні автоматичною зброєю та руйнівними пристроями, а також у змові з метою використання такої зброї проти США.
5 січня Мадуро і його дружина Сілія Флорес заявили про свою невинність у суді Нью-Йорка. Слухання тривало близько 30 хвилин, а наступне відбудеться 17 березня. Проте безпосередньо сам судовий процес у справі Мадуро у США розпочнеться не раніше 2027 року. Поки що суд лише встановлює графік обміну доказами та проводить підготовчі процедури.