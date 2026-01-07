Ударились головой: Мадуро и его жена получили травмы во время захвата

Издание со ссылкой на собственные источники отмечает, что Мадуро и Флорес получили травмы головы при попытке скрыться от американских военных. Диктатор и его жена пытались спрятаться в своем бункере, за тяжелыми стальными дверями.

Однако дверная рама оказалась "слишком низкой", уверяют чиновники администрации президента США Дональда Трампа. Поэтому Мадуро и Флорес получили травмы головы, поскольку ударились о притолоку. Офицеры Delta Force оказали им первую медицинскую помощь уже после того, как вывезли из комплекса.

Во время судебного заседания 5 января Мадуро и его жена появились в суде с видимыми травмами. В частности, на голове жены диктатора были заметны бинты, она шаталась, а самому диктатору было трудно садиться и вставать. Адвокат Флорес заявил, что его подзащитная получила "значительные травмы", а кроме этого, есть подозрение, что "у нее может быть перелом или сильный синяк на ребрах" - поэтому требуется полное медицинское обследование.

Американские чиновники во время брифинга 7 января, со своей стороны, заявляли, что травмы, полученные Флорес, "незначительные", а о травмах Мадуро вообще ничего не говорили.