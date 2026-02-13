ua en ru
Вбивці балістики: чим особливі ракети PAC-3, які Україні пообіцяла Німеччина

Київ, П'ятниця 13 лютого 2026 13:27
UA EN RU
Вбивці балістики: чим особливі ракети PAC-3, які Україні пообіцяла Німеччина Фото: Німеччина пообіцяла Україні партію ракет PAC-3 до Patriot (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький
Експерт: Костянтин Криволап

Україна може отримати 35 ракет PAC-3 до протиповітряних комплексів Patriot. Ці ракети здатні перехоплювати "Кинджали", "Цикркони" та "Іскандери", проте такої кількості вистачить, щоб відбити лише кілька масованих атак на Київ.

У чому особливість ракет PAC-3 та чому вони в дефіциті, РБК-Україна розпитало авіаційного експерта Костянтина Криволапа.

Що відомо про ракети PAC-3

Головна відмінність сучасної ракети PAC-3 (ERINT) від старішої версії PAC-2 полягає у принципі знищення цілі.

PAC-2 - це класична зенітна ракета з осколково-фугасною частиною. Вона вибухає поруч із ціллю, вражаючи її хмарою уламків (шрапнеллю). Це ефективно проти літаків та крилатих ракет, зазначив Криволап.

А от ракета PAC-3 працює за технологією Hit-to-Kill. Вона менша за розміром, легша і маневреніша. Ракета врізається безпосередньо в боєголовку ворожої ракети, знищуючи її кінетичною енергією удару.

Вбивці балістики: чим особливі ракети PAC-3, які Україні пообіцяла Німеччина
PAC-3 здатна перехопити балістику, а PAC-2 заточена на боротьбу з крилатими ракетами (Інфографіка РБК-Україна)

"Вона вчеплюється в ракету і маневрує разом з нею до самого зіткнення. Якщо пам'ятаєте одне з перших уражень "Кинжала", там головка ракети була пробита наче ломиком у лоб. Це і є робота PAC-3", - пояснив експерт.

Чому ракети PAC-3 дефіцитні

За словами Криволапа, західна оборонна промисловість не була готова до такої інтенсивності війни, як в Україні. Заводи розраховували на виробництво близько 600 ракет на рік для поповнення складів багатьох країн-експлуатантів у мирний час.

"Ніхто не думав, що по Україні будуть бити такою кількістю ракет. Виробник збільшив потужності і планує вийти на 750 ракет на рік (торік виробили близько 720). Але навіть якщо вся Америка працюватиме виключно на Україну, цього може бути недостатньо", - зазначає експерт.

30 ракет PAC-3 - це дві масовані атаки

За словами Криволапа, як показує практика, для гарантованого перехоплення однієї балістичної цілі потрібно випустити дві ракети PAC-3.

Це означає, що навіть за умови отримання Україною всього річного обсягу виробництва США, ми зможемо збити близько 360 балістичних цілей, пояснив експерт.

Вбивці балістики: чим особливі ракети PAC-3, які Україні пообіцяла Німеччина
На одну балістичну ракету потрібно дві PAC-3, щоб гарантовано збити (Інфографіка РБК-Україна)

Водночас Росія, як зазначив Криволап, здатна виробляти близько 30 ракет "Іскандер" на місяць і має певні запаси. Це дозволяє їй запускати орієнтовно 40 балістичних ракет щомісяця.

Тож, навіть за умови, що Україні нададуть нову партію з 35 ракет, - це фактично запас на відбиття двох масованих атак по Києву, якщо рахувати по дві PAC-3 на одну ворожу ціль.

"Тобто балістика, на жаль, у будь-якому випадку буде проходити через обмежену кількість перехоплювачів", - резюмував експерт.

