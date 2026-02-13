ua en ru
Убийцы баллистики: чем особенны ракеты PAC-3, которые Украине пообещала Германия

Киев, Пятница 13 февраля 2026 13:27
Убийцы баллистики: чем особенны ракеты PAC-3, которые Украине пообещала Германия Фото: Германия пообещала Украине партию ракет PAC-3 к Patriot (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий
Эксперт: Константин Криволап

Украина может получить 35 ракет PAC-3 к противовоздушным комплексам Patriot. Эти ракеты способны перехватывать "Кинжалы", "Цикрконы" и "Искандеры", однако такого количества хватит, чтобы отразить лишь несколько массированных атак на Киев.

В чем особенность ракет PAC-3 и почему они в дефиците, РБК-Украина расспросило авиационного эксперта Константина Криволапа.

Читайте также: Patriot были пустые. Украине не хватало ракет ПВО во время ударов по энергетике, - FT

Что известно о ракетах PAC-3

Главное отличие современной ракеты PAC-3 (ERINT) от более старой версии PAC-2 заключается в принципе уничтожения цели.

PAC-2 - это классическая зенитная ракета с осколочно-фугасной частью. Она взрывается рядом с целью, поражая ее облаком обломков (шрапнелью). Это эффективно против самолетов и крылатых ракет, отметил Криволап.

А вот ракета PAC-3 работает по технологии Hit-to-Kill. Она меньше по размеру, легче и маневреннее. Ракета врезается непосредственно в боеголовку вражеской ракеты, уничтожая ее кинетической энергией удара.

PAC-3 способна перехватить баллистику, а PAC-2 заточена на борьбу с крылатыми ракетами (Инфографика РБК-Украина)

"Она вцепляется в ракету и маневрирует вместе с ней до самого столкновения. Если помните одно из первых поражений "Кинжала", там головка ракеты была пробита как будто ломиком в лоб. Это и есть работа PAC-3", - пояснил эксперт.

Читайте также: Глаза для Patriot и NASAMS: Украина получила уникальный радар Lanza, в котором отказывали США

Почему ракеты PAC-3 дефицитные

По словам Криволапа, западная оборонная промышленность не была готова к такой интенсивности войны, как в Украине. Заводы рассчитывали на производство около 600 ракет в год для пополнения складов многих стран-эксплуатантов в мирное время.

"Никто не думал, что по Украине будут бить таким количеством ракет. Производитель увеличил мощности и планирует выйти на 750 ракет в год (в прошлом году произвели около 720). Но даже если вся Америка будет работать исключительно на Украину, этого может быть недостаточно", - отмечает эксперт.

30 ракет PAC-3 - это две массированные атаки

По словам Криволапа, как показывает практика, для гарантированного перехвата одной баллистической цели нужно выпустить две ракеты PAC-3.

Это означает, что даже при условии получения Украиной всего годового объема производства США, мы сможем сбить около 360 баллистических целей, пояснил эксперт.

На одну баллистическую ракету нужно две PAC-3, чтобы гарантированно сбить (Инфографика РБК-Украина)

В то же время Россия, как отметил Криволап, способна производить около 30 ракет "Искандер" в месяц и имеет определенные запасы. Это позволяет ей запускать ориентировочно 40 баллистических ракет ежемесячно.

Читайте также: Почему РФ бьет баллистикой днем и чем на самом деле опасен "Орешник": разбор

Поэтому, даже при условии, что Украине предоставят новую партию из 35 ракет, - это фактически запас на отражение двух массированных атак по Киеву, если считать по две PAC-3 на одну вражескую цель.

"То есть баллистика, к сожалению, в любом случае будет проходить через ограниченное количество перехватчиков", - резюмировал эксперт.

Читайте также:

