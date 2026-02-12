Чому РФ б’є балістикою вдень та чим насправді небезпечний "Орєшнік": розбір

Росія дедалі частіше б’є балістикою по тилових містах України вдень. Лише за останні дні під ударом були Львів і Київ, а сьогодні всю країну охопила повітряна тривога через загрозу "Орєшніка".

В чому полягає тактика РФ, наскільки небезпечний "Орєшнік", скільки таких ракет у ворога і яка система здатна їх збити - пояснив в коментарі РБК-Україна військовий експерт Іван Ступак.

Головне:

Балістику використовує ворог для ударів по "гарячих" цілях.

"Орєшнік" без ядерного заряду - це більше про залякування.

У неядерному виконанні ця "Орєшнік" залишить вирви умовно як від 36 ударів артснарядів.

Сучасні системи Patriot не призначені для перехоплення ракет такого класу як "Орєшнік". Для цього потрібна наддорога система THAAD.

Поміж чи не щонічних повітряних атак, РФ дедалі частіше вдається до ударів балістикою по тилових містах України саме у світлу пору доби.

Вчора, 11 лютого, по Львову окупанти запустили два аеробалістичні "Кинджали", на вихідних балістика серед білого дня була спрямована на передмістя Києва, а сьогодні по всій країні лунала тривога через загрозу балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік".

РБК-Україна розпитало експерта про логіку таких ударів і реальні загрози від ракет.

Чому атаки РФ балістикою по Україні йдуть вдень

Ступак зокрема пояснив, чому росіяни використовують балістичні ракети для ударів по тилових містах України саме вдень.

Він наголошує, що балістичні ракети дуже швидкі: підлітають буквально за лічені хвилини і використовуються тоді, коли є точкова, "гаряча" інформація про об’єкт чи вантаж, який потрібно знищити негайно.

Через швидкість дії окупанти не чекають вечора, чи запусків крилатих ракет.

"Фантазуємо, десь на околиці Львова приїхав якийсь вантаж з західного кордону, він зараз ще 2 години тут, а потім він кудись роз'їдеться. Тому як тільки інформацію отримано, одразу завдано удар. Ось така от логіка", - наводить як приклад співрозмовник.

Атака "Орєшніком". Що відомо про цю ракету

"Орєшнік" - це російська балістична ракета середньої дальності (БРСД), яку Москва представила як "новітню зброю" наприкінці 2024 року.

Згідно з відкритими даними, вона розроблена на базі комплексу РС-26 "Рубєж" та здатна розвивати гіперзвукову швидкість (понад 12 000 км/год) і оснащена шістьма бойовими частинами, кожна з яких має суббоєприпаси.

За даними Служби зовнішньої розвідки України, станом на кінець січня 2026 року на озброєнні у Росії перебуває не більше 3-4 таких ракет. Відомо також, що за рік виробляється невелика кількість.

Чи такий страшний "Орєшнік", як його малює Кремль?

Ступак зазначає, що коли "Орєшнік" без ядерного заряду, він розкривається на 6 блоків по 6 частин, всього 36.

"Це ж говорить про те, що це не серйозно. Тобто, коли "Орєшнік" без ядерного заряду, то це такі "болванки", це більше про залякування", - зауважує Ступак.

Експерт пояснює: ефект від таких блоків схожий на звичайні артилерійські снаряди.

"Коли він ("Орєшнік" - ред.) по Дніпру прилетів, я бачив дослідження, ці вирви. І знаєте на що вони схожі? На вирви від звичайних артилерійських снарядів. Тобто вважайте, що це 36 артилерійських пострілів було", - додає Ступак.

За його словами, була інформація, що ворог може використати звичайну вибухівку в таких ракетах. Але є нюанс.

Існує теорія, що через величезну швидкість та нагрів блоків при вході в атмосферу, туди складно закласти звичайну вибухівку - вона може детонувати завчасно.

"Звісно, якщо прилетить ядерний заряд, то всім -"кришка". Але поки що його нема, слава Богу", - сказав Ступак.

Чи може Україна збивати такі ракети

І хоча ЗРК Patriot здатні збивати балістичні ракети, той же "Кинджал", з "Орєшніком" ця ППО справитися не може.

"Patriot збити ("Орєшнік" - ред.) не може. Є американська система, вона називається THAAD. Вона коштує 3 мільярди доларів, а нас таких грошей немає", - підсумував співрозмовник.

FAQ (Питання - Відповіді)

Чому РФ атакує балістикою вдень?

Балістичні удари потрібні для швидкого ураження конкретної цілі, поки вона "ще на місці".

Наскільки небезпечний "Орєшнік"?

Якщо без ядерного заряду, то це фактично про залякування.

Чи можуть українські ППО збивати такі ракети?

Ні, навіть Patriot не впорається; THAAD могла б, але для України наддорога.

Чи можуть блоки "Орєшніка" містити вибухівку?

Теоретично можливо, але через нагрів під час польоту це небезпечно.