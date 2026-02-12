США майже на нулі: хто врятував Україну від дефіциту зброї у 2025 році - неочікувані дані​​​​​​​

Європа у 2025 році на 67% збільшила військову допомогу Україні, фактично замінивши підтримку від США, яка обвалилася на 99%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оновлені дані Ukraine Support Tracker та аналітичний документ Kiel Policy Brief Кільського інституту світової економіки.

2025 рік став переломним у підтримці України. Так, згідно з оновленими даними Ukraine Support Tracker від Кільського інституту, світовий розподіл допомоги Києву докорінно змінився.

Поки американська допомога практично зупинилася, європейські країни здійснили неймовірний ривок, фактично замінивши собою "щит" Вашингтона.

Різке скорочення американської допомоги

Звіт показує, що підтримка зі США у 2025 році впала майже на 99 % порівняно з середнім показником 2022-2024 років. Якщо раніше США щороку виділяли мільярди на військову, фінансову та гуманітарну допомоги, то у 2025 році було зафіксовано падіння допомоги на 99%.

Був лише один "символічний" пакет військової підтримки загальною вартістю близько 0,4 млрд євро, а нових великих фінансових чи гуманітарних зобов’язань не надходило.

Європейська підтримка зросла

На тлі суттєвого зменшення американської допомоги європейські країни значно наростили свої внески:

військова допомога від європейців зросла на 67%;

фінансова та гуманітарна підтримка збільшилася на 59%.

Завдяки цьому загальний обсяг міжнародної допомоги Україні у 2025 році залишився близьким до рівня попередніх років, незважаючи на різке скорочення підтримки з боку США.

Хто став новими лідерами підтримки

Усередині Європи сформувався новий "костяк" донорів.

Найбільшими європейськими постачальниками військової допомоги у 2025 році стали:

Німеччина - близько 9 млрд євро;

Велика Британія - понад 5,4 млрд євро;

Швеція — 3,7 млрд євро.

Норвегія та Данія - значні внески також у військовий сектор.

Цікаво, що країни Північної Європи (Норвегія, Данія, Швеція) виявилися найвідданішими - вони віддають на зброю для ЗСУ понад 0,6% свого ВВП. Водночас частка Східної та Південної Європи у військових поставках суттєво скоротилася.

Нові механізми підтримки

Одним із важливих інструментів стало впровадження механізму PURL (Prioritized Ukraine Requirement List), через який близько 75 % ракет для систем Patriot та майже 90 % боєприпасів для інших систем ППО були профінансовані європейськими партнерами у 2025 році.

Так, 24 країни-донори скинулися грошима (3,7 млрд євро), щоб викупити зброю безпосередньо зі складів США.

Інвестиції в український ВПК: новий тренд

Замість того, щоб просто привозити готове, партнери почали купувати зброю безпосередньо в українських заводів:

наприкінці 2024 року частка таких контрактів була лише 4%;

наприкінці 2025 року вона злетіла до 22%.

Прогнози на 2026 рік оптимістичні завдяки новому фонду ЄС Ukraine Support Fund на величезну суму — 90 млрд євро. З них 60 млрд підуть саме на підтримку української оборонної індустрії, що дозволить Україні ставати більш автономною у виробництві зброї.