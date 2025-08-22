Ваучер на навчання: що нового у списку професій і як отримати 30 тисяч на освіту

Перелік професій (спеціальностей), доступних українцям за ваучером на навчання від Державної служби зайнятості, було розширено.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДСЗ.
Ваучер на навчання від Державної служби зайнятості дає українцям можливість:
При цьому максимальна вартість навчання за ваучером може становити 30 280 гривень.
За словами директорки Державної служби зайнятості Юлії Жовтяк, ваучер на навчання - реальний інструмент, який дозволяє отримати актуальні знання та конкурентні навички.
"Для нас важливо, щоб кожна людина відчувала підтримку й розуміла, що служба зайнятості є партнером, який допоможе обрати напрям, знайти потрібну програму, а далі - застосувати здобуті знання на практиці, у новій роботі чи власній справі", - пояснила вона.
Експерт уточнила, що завдання ДСЗ - не просто дати інструмент, а "супроводжувати людину на її шляху до професійних змін".
Згідно з інформацією ДСЗ, усі охочі отримати ваучер на навчання повинні:
В цілому ж отримати ваучер на навчання можуть:
Нещодавно у Державній службі зайнятості повідомили, що Міністерство економіки оновило "Перелік професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер".
Тепер він налічує 156 професій/спеціальностей (потреба в яких наразі є на ринку праці України).
Уточнюється, що перелік професій (за яким кошти на навчання можуть бути надані Службою зайнятості) оновився пропозицією оператора з пошуку вибухонебезпечних предметів - демінера.
Українцям пояснили, що таке навчання передбачатиме отримання знань і навичок, які:
У ДСЗ розповіли, що останні оновлення Переліку торкнулися також змін у каталозі пропонованих спеціальностей.
Початкова освіта - дає змогу готувати вчителів для роботи з учнями 1-4 класів у загальноосвітніх навчальних закладах, стосується роботи у сфері позашкільної освіти та виховання.
"Ці отримувачі освіти зможуть працювати у Новій українській школі (НУШ), матимуть знання та розуміння нових освітніх стандартів і підходів до навчання", - пояснили у службі зайнятості.
Інформаційна безпека та вимірювальні технології - для захисту даних.
"Суть навчання у проектуванні та експлуатації систем, які використовують інформаційно-вимірювальні засоби та технології, в першу чергу, у питаннях забезпечення інформаційної безпеки", - розповіли громадянам.
Громадське здоров'я - завданням таких майбутніх фахівців є покращення якості життя та запобігання хворобам.
У ДСЗ зауважили, що ця спеціальність направлена на вивчення стану здоров'я населення загалом, а не окремої людини.
"Збільшення кількості таких спеціалістів - це новий рівень турботи про суспільство", - вважають у держслужбі.
Агроінженерія - спеціалісти цього напрямку займаються розробкою, вдосконаленням та експлуатацією сільськогосподарської техніки.
"Навчання включає можливість розробки та впровадження інноваційних технологій для підвищення продуктивності та ефективності сільськогосподарського виробництва", - пояснили у ДСЗ.
Зазначається, що агроінженерія найкраще підходить для людей, які зможуть об'єднати науку та нові рішення для:
Богослов'я - навчання за спеціальністю, яка має соціально-психологічну та гуманітарну місію.
"Дана освітня програма, зокрема, дає можливість отримання кваліфікацію військового капелана і поєднати духовну освіту з навичками, необхідними для роботи в умовах війни", - наголосили у Державній службі зайнятості.
Отримати послугу з надання ваучера на навчання від Державної служби зайнятості можна у кілька способів - онлайн і офлайн.
Щоб отримати ваучер віддалено, на сайті ДСЗ потрібно заповнити відповідну онлайн форму, де вказати:
У ДСЗ пояснили, що заповнена заявка автоматично відправляється до відповідного центру зайнятості.
Отже, після цього потрібно очікувати на повідомлення від кар'єрного радника про подальші кроки - на вказані електронну адресу та контактний номер телефону.
Тим часом для отримання послуги офлайн - потрібно звернутися до найближчого центру зайнятості й отримати особисту консультацію щодо отримання ваучера на навчання.
"Після проходження навчання ви отримаєте диплом про освіту державного зразка", - підсумували у ДСЗ.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які вакансії стали найпопулярнішими впродовж 2025 року, та що (крім зарплати) компанії готові пропонувати деяким працівникам, щоб "закрити" свої потреби.
Крім того, ми пояснювали, з якого віку дозволено працювати в Україні та за яких умов.
Тим часом у Міністерстві освіти й науки повідомили, як зміниться профтехосвіта в Україні після схвалення парламентом закону про професійну освіту.
Читайте також, як Державна служба зайнятості надає комплексну підтримку внутрішньо переміщеним особам (ВПО) - допомагає не лише знайти роботу, але й опанувати нові професійні навички, розвинути власні бізнес-ідеї та адаптуватися до змін на ринку праці.