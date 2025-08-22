Ваучер на обучение: что нового в списке профессий и как получить 30 тысяч на образование

Что дает ваучер на обучение от ГСЗ

Ваучер на обучение от Государственной службы занятости дает украинцам возможность:

получить второе высшее образование;

пройти переподготовку от ГСЗ.

При этом максимальная стоимость обучения по ваучеру может составлять 30 280 гривен.

По словам директора Государственной службы занятости Юлии Жовтяк, ваучер на обучение - реальный инструмент, который позволяет получить актуальные знания и конкурентные навыки.

"Для нас важно, чтобы каждый человек чувствовал поддержку и понимал, что служба занятости является партнером, который поможет выбрать направление, найти нужную программу, а дальше - применить полученные знания на практике, в новой работе или собственном деле", - объяснила она.

Эксперт уточнила, что задача ГСЗ - не просто дать инструмент, а "сопровождать человека на его пути к профессиональным изменениям".

Кто может получить ваучер на обучение

Согласно информации ГСЗ, все желающие получить ваучер на обучение должны:

иметь профессионально-техническое, профессиональное предвысшее или высшее образование;

не быть зарегистрированными в службе занятости как безработные.

В целом же получить ваучер на обучение могут:

граждане в возрасте старше 45 лет - страховой стаж которых составляет не менее 15 лет (до достижения установленного законодательством пенсионного возраста);

- страховой стаж которых составляет не менее 15 лет (до достижения установленного законодательством пенсионного возраста); лица с инвалидностью - при отсутствии подходящей работы;

- при отсутствии подходящей работы; внутренне перемещенные лица (ВПЛ) трудоспособного возраста - при отсутствии подходящей работы;

(ВПЛ) трудоспособного возраста - при отсутствии подходящей работы; лица, уволенные с военной службы (до достижения ими пенсионного возраста) - при условии обращения в течение 3 лет со дня увольнения;

(до достижения ими пенсионного возраста) - при условии обращения в течение 3 лет со дня увольнения; лица, уволенные со службы в органах внутренних дел, Госслужбы спецсвязи и защиты информации, органов гражданской защиты, налоговой милиции, Бюро экономической безопасности или Государственной уголовно-исполнительной службы - в связи с сокращением штата или по состоянию здоровья (до достижения ими пенсионного возраста, при наличии выслуги не менее 10 лет);

внутренних дел, Госслужбы спецсвязи и защиты информации, органов гражданской защиты, налоговой милиции, Бюро экономической безопасности или Государственной уголовно-исполнительной службы - в связи с сокращением штата или по состоянию здоровья (до достижения ими пенсионного возраста, при наличии выслуги не менее 10 лет); лица, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины - после их освобождения;

в результате вооруженной агрессии против Украины - после их освобождения; лица, которые в период военного положения в Украине получили ранения, контузию, увечье или заболевание вследствие военной агрессии (находясь непосредственно в районах проведения боевых действий) - при наличии соответствующих рекомендаций в индивидуальном реабилитационном плане, независимо от установления им инвалидности.

Получить ваучер на обучение предлагает ГСЗ (скриншот: dcz.gov.ua/profnavch/voucher)

Как изменился перечень профессий для ваучера

Недавно в Государственной службе занятости сообщили, что Министерство экономики обновило "Перечень профессий, специальностей, для обучения по которым может быть выдан ваучер".

Теперь он насчитывает 156 профессий/специальностей (потребность в которых сейчас есть на рынке труда Украины).

Уточняется, что перечень профессий (по которым средства на обучение могут быть предоставлены Службой занятости) обновился предложением оператора по поиску взрывоопасных предметов - деминера.

Украинцам объяснили, что такое обучение будет предусматривать получение знаний и навыков, которые:

помогают спасать жизни гражданских;

делают возможным восстановление сельского хозяйства, инфраструктуры и экономики.

Какие еще изменения произошли в каталоге специальностей

В ГСЗ рассказали, что последние обновления Перечня коснулись также изменений в каталоге предлагаемых специальностей.

Начальное образование - позволяет готовить учителей для работы с учениками 1-4 классов в общеобразовательных учебных заведениях, касается работы в сфере внешкольного образования и воспитания.

"Эти получатели образования смогут работать в Новой украинской школе (НУШ), будут иметь знания и понимание новых образовательных стандартов и подходов к обучению", - объяснили в службе занятости.

Информационная безопасность и измерительные технологии - для защиты данных.

"Суть обучения в проектировании и эксплуатации систем, использующих информационно-измерительные средства и технологии, в первую очередь, в вопросах обеспечения информационной безопасности", - рассказали гражданам.

Общественное здоровье - задачей таких будущих специалистов является улучшение качества жизни и предотвращение болезней.

В ГСЗ отметили, что эта специальность направлена на изучение состояния здоровья населения в целом, а не отдельного человека.

"Увеличение количества таких специалистов - это новый уровень заботы об обществе", - считают в госслужбе.

Агроинженерия - специалисты этого направления занимаются разработкой, совершенствованием и эксплуатацией сельскохозяйственной техники.

"Обучение включает возможность разработки и внедрения инновационных технологий для повышения производительности и эффективности сельскохозяйственного производства", - объяснили в ГСЗ.

Отмечается, что агроинженерия лучше всего подходит для людей, которые смогут объединить науку и новые решения для:

восстановления сельского хозяйства;

экономии ресурсов;

продовольственной безопасности.

Богословие - обучение по специальности, которая имеет социально-психологическую и гуманитарную миссию.

"Данная образовательная программа, в частности, дает возможность получения квалификации военного капеллана и совместить духовное образование с навыками, необходимыми для работы в условиях войны", - отметили в Государственной службе занятости.

Что нужно сделать, чтобы получить ваучер

Получить услугу по предоставлению ваучера на обучение от Государственной службы занятости можно несколькими способами - онлайн и офлайн.

Чтобы получить ваучер удаленно, на сайте ГСЗ нужно заполнить соответствующую онлайн форму, где указать:

образование;

категорию лица;

профессию/специальность, которую желаете получить;

желаемый регион обучения;

выбранный центр занятости для получения ваучера;

контактные данные.

Формирование предварительной заявки на ваучер (скриншот: dcz.gov.ua/profnavch/voucher/form)

В ГСЗ объяснили, что заполненная заявка автоматически отправляется в соответствующий центр занятости.

Следовательно, после этого нужно ожидать сообщения от карьерного советника о дальнейших шагах - на указанные электронный адрес и контактный номер телефона.

Между тем для получения услуги офлайн - нужно обратиться в ближайший центр занятости и получить личную консультацию по получению ваучера на обучение.

"После прохождения обучения вы получите диплом об образовании государственного образца", - подытожили в ГСЗ.