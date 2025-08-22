Ваучер на обучение: что нового в списке профессий и как получить 30 тысяч на образование

Перечень профессий (специальностей), доступных украинцам по ваучеру на обучение от Государственной службы занятости, был расширен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЗ.
Ваучер на обучение от Государственной службы занятости дает украинцам возможность:
При этом максимальная стоимость обучения по ваучеру может составлять 30 280 гривен.
По словам директора Государственной службы занятости Юлии Жовтяк, ваучер на обучение - реальный инструмент, который позволяет получить актуальные знания и конкурентные навыки.
"Для нас важно, чтобы каждый человек чувствовал поддержку и понимал, что служба занятости является партнером, который поможет выбрать направление, найти нужную программу, а дальше - применить полученные знания на практике, в новой работе или собственном деле", - объяснила она.
Эксперт уточнила, что задача ГСЗ - не просто дать инструмент, а "сопровождать человека на его пути к профессиональным изменениям".
Согласно информации ГСЗ, все желающие получить ваучер на обучение должны:
В целом же получить ваучер на обучение могут:
Недавно в Государственной службе занятости сообщили, что Министерство экономики обновило "Перечень профессий, специальностей, для обучения по которым может быть выдан ваучер".
Теперь он насчитывает 156 профессий/специальностей (потребность в которых сейчас есть на рынке труда Украины).
Уточняется, что перечень профессий (по которым средства на обучение могут быть предоставлены Службой занятости) обновился предложением оператора по поиску взрывоопасных предметов - деминера.
Украинцам объяснили, что такое обучение будет предусматривать получение знаний и навыков, которые:
В ГСЗ рассказали, что последние обновления Перечня коснулись также изменений в каталоге предлагаемых специальностей.
Начальное образование - позволяет готовить учителей для работы с учениками 1-4 классов в общеобразовательных учебных заведениях, касается работы в сфере внешкольного образования и воспитания.
"Эти получатели образования смогут работать в Новой украинской школе (НУШ), будут иметь знания и понимание новых образовательных стандартов и подходов к обучению", - объяснили в службе занятости.
Информационная безопасность и измерительные технологии - для защиты данных.
"Суть обучения в проектировании и эксплуатации систем, использующих информационно-измерительные средства и технологии, в первую очередь, в вопросах обеспечения информационной безопасности", - рассказали гражданам.
Общественное здоровье - задачей таких будущих специалистов является улучшение качества жизни и предотвращение болезней.
В ГСЗ отметили, что эта специальность направлена на изучение состояния здоровья населения в целом, а не отдельного человека.
"Увеличение количества таких специалистов - это новый уровень заботы об обществе", - считают в госслужбе.
Агроинженерия - специалисты этого направления занимаются разработкой, совершенствованием и эксплуатацией сельскохозяйственной техники.
"Обучение включает возможность разработки и внедрения инновационных технологий для повышения производительности и эффективности сельскохозяйственного производства", - объяснили в ГСЗ.
Отмечается, что агроинженерия лучше всего подходит для людей, которые смогут объединить науку и новые решения для:
Богословие - обучение по специальности, которая имеет социально-психологическую и гуманитарную миссию.
"Данная образовательная программа, в частности, дает возможность получения квалификации военного капеллана и совместить духовное образование с навыками, необходимыми для работы в условиях войны", - отметили в Государственной службе занятости.
Получить услугу по предоставлению ваучера на обучение от Государственной службы занятости можно несколькими способами - онлайн и офлайн.
Чтобы получить ваучер удаленно, на сайте ГСЗ нужно заполнить соответствующую онлайн форму, где указать:
В ГСЗ объяснили, что заполненная заявка автоматически отправляется в соответствующий центр занятости.
Следовательно, после этого нужно ожидать сообщения от карьерного советника о дальнейших шагах - на указанные электронный адрес и контактный номер телефона.
Между тем для получения услуги офлайн - нужно обратиться в ближайший центр занятости и получить личную консультацию по получению ваучера на обучение.
"После прохождения обучения вы получите диплом об образовании государственного образца", - подытожили в ГСЗ.
