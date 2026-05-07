На круїзному лайнері, де спалахнув хантавірус, є українці, - МЗС

14:11 07.05.2026 Чт
2 хв
У МЗС розповіли про стан українців на кораблі
aimg Ірина Глухова
На круїзному лайнері, де спалахнув хантавірус, є українці, - МЗС Фото: на круїзному лайнері, де спалахнув хантавірус, є українці (Getty Images)
На борту круїзного лайнера MV Hondius, де зафіксували спалах хантавірусу, перебувають п’ятеро громадян України. Ознак захворювання у них не виявлено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Міністерства закордонних справ журналістам.

Станом на ранок 7 травня судно прямує до Канарських островів, Іспанія. Прибуття заплановано на 9 травня. Після прибуття судна буде проведено медичне обстеження всіх пасажирів та членів екіпажу.

У МЗС уточнили, що п’ятеро українців входять до складу екіпажу судна.

"Стан здоров’я 5 громадян України, членів екіпажу "MV Hondius", задовільний, ознак захворювання у них не виявлено", - йдеться у повідомленні.

Посольство України в Нідерландах, додає МЗС, продовжує підтримувати постійний контакт з представником компанії-оператора.

Загалом через симптоми хантавірусу з борту евакуювали п'ятьох осіб. У двох евакуйованих діагноз підтвердився: вони проходять лікування у ПАР та Швейцарії.

Ще трьох осіб із підозрою на хворобу доправили до медичних закладів Німеччини та Нідерландів.

Що відомо про хантавірус

Хантавірус - це небезпечна інфекція, яку переносять гризуни. Вірус може викликати серйозні ураження легень, нирок і серця, а деякі форми хвороби мають високий рівень смертності.

За даними ВООЗ, люди найчастіше заражаються після контакту із сечею, слиною або випорожненнями інфікованих гризунів. Також вірус може потрапити в організм через пил у закритих чи погано провітрюваних приміщеннях.

Серед основних симптомів хантавірусу:

  • висока температура;
  • головний біль;
  • біль у м’язах;
  • нудота та блювання;
  • біль у животі;
  • кашель і задишка.

У важких випадках хвороба може швидко призвести до проблем із диханням, накопичення рідини в легенях або ниркової недостатності.

Наразі спеціального лікування чи офіційно затвердженої вакцини проти хантавірусу немає. Лікарі застосовують підтримувальне лікування та постійний медичний нагляд.

Передача вірусу від людини до людини трапляється дуже рідко. Винятком є Andes virus у Південній Америці, де фіксували окремі випадки зараження під час тісного контакту між людьми.

