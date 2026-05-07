На круїзному лайнері, де спалахнув хантавірус, є українці, - МЗС

На борту круїзного лайнера MV Hondius, де зафіксували спалах хантавірусу, перебувають п’ятеро громадян України. Ознак захворювання у них не виявлено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Міністерства закордонних справ журналістам.

Станом на ранок 7 травня судно прямує до Канарських островів, Іспанія. Прибуття заплановано на 9 травня. Після прибуття судна буде проведено медичне обстеження всіх пасажирів та членів екіпажу.

У МЗС уточнили, що п’ятеро українців входять до складу екіпажу судна.

"Стан здоров’я 5 громадян України, членів екіпажу "MV Hondius", задовільний, ознак захворювання у них не виявлено", - йдеться у повідомленні.

Посольство України в Нідерландах, додає МЗС, продовжує підтримувати постійний контакт з представником компанії-оператора.

Загалом через симптоми хантавірусу з борту евакуювали п'ятьох осіб. У двох евакуйованих діагноз підтвердився: вони проходять лікування у ПАР та Швейцарії.

Ще трьох осіб із підозрою на хворобу доправили до медичних закладів Німеччини та Нідерландів.