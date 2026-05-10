Усі пасажири судна зі спалахом хантавірусу вважаються тими, хто контактував із зараженими

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У Європейському агентстві громадської охорони здоров'я пояснили, що такий крок зроблено як запобіжний захід, напередодні очікуваної в неділю якірної стоянки судна на іспанському острові Тенерифе.

Пасажирів без симптомів буде репатрійовано для самоізоляції спеціально організованим транспортом, а не звичайними комерційними рейсами своїх країн.

У п'ятницю у Всесвітній організації охорони здоров'я відзвітували, що захворіли 8 осіб, і зокрема троє померли - подружня пара з Нідерландів і громадянин Німеччини. Також у ВООЗ повідомляли, що у шістьох із восьми підтверджено зараження хантавірусом, а у ще двох - ні.

Хоча під час висадки всі пасажири вважатимуться такими, що зазнають високого ризику, проте не всі з них обов'язково вважатимуться такими, що зазнають високого ризику, коли повернуться до своїх країн.

В агентстві настійно закликали забезпечити пріоритетне медобстеження і тестування пасажирів із симптомами після прибуття. Однак додали, що залежно від стану люди можуть бути ізольовані в Тенерифе або евакуйовані додому за медичними показниками.

Також зазначено, що держави підготувалися до евакуації своїх громадян із судна MV Hondius приблизно о 06:30-07:00 за Гринвічем (за Києвом 08:30-09:00).