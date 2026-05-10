Усі пасажири судна зі спалахом хантавірусу вважаються тими, хто контактував із зараженими
Усі пасажири лайнера, на якому стався смертельний спалах хантавірусу, вважаються особами, які контактували із зараженими людьми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У Європейському агентстві громадської охорони здоров'я пояснили, що такий крок зроблено як запобіжний захід, напередодні очікуваної в неділю якірної стоянки судна на іспанському острові Тенерифе.
Пасажирів без симптомів буде репатрійовано для самоізоляції спеціально організованим транспортом, а не звичайними комерційними рейсами своїх країн.
У п'ятницю у Всесвітній організації охорони здоров'я відзвітували, що захворіли 8 осіб, і зокрема троє померли - подружня пара з Нідерландів і громадянин Німеччини. Також у ВООЗ повідомляли, що у шістьох із восьми підтверджено зараження хантавірусом, а у ще двох - ні.
Хоча під час висадки всі пасажири вважатимуться такими, що зазнають високого ризику, проте не всі з них обов'язково вважатимуться такими, що зазнають високого ризику, коли повернуться до своїх країн.
В агентстві настійно закликали забезпечити пріоритетне медобстеження і тестування пасажирів із симптомами після прибуття. Однак додали, що залежно від стану люди можуть бути ізольовані в Тенерифе або евакуйовані додому за медичними показниками.
Також зазначено, що держави підготувалися до евакуації своїх громадян із судна MV Hondius приблизно о 06:30-07:00 за Гринвічем (за Києвом 08:30-09:00).
Що ще відомо
Нагадаємо, днями в МЗС України заявили, що на борту круїзного лайнера MV Hondius, де зафіксували спалах хантавірусу, перебувають 5 громадян України. Ознак захворювання в них не виявили.
Також ми писали, що 14 іспанців, які подорожували на судні і могли контактувати з хантавірусом, зобов'язали пройти примусову ізоляцію. Відповідне рішення ухвалив суд у Мадриді за запитом уряду.
Крім того, на Канарах днями були протести через те, що судно прямувало до Канарських островів.
