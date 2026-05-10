ua en ru
Нд, 10 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Усі пасажири судна зі спалахом хантавірусу вважаються тими, хто контактував із зараженими

07:58 10.05.2026 Нд
2 хв
На коли запланована евакуація і чи всі будуть в ізоляції?
aimg Едуард Ткач
Усі пасажири судна зі спалахом хантавірусу вважаються тими, хто контактував із зараженими Фото: лайнер Hondius (Вікіпедія/Stefan Brending)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Усі пасажири лайнера, на якому стався смертельний спалах хантавірусу, вважаються особами, які контактували із зараженими людьми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: Рідкісна, але смертельна інфекція: як розпізнати хантавірус і чи існує від нього лікування

У Європейському агентстві громадської охорони здоров'я пояснили, що такий крок зроблено як запобіжний захід, напередодні очікуваної в неділю якірної стоянки судна на іспанському острові Тенерифе.

Пасажирів без симптомів буде репатрійовано для самоізоляції спеціально організованим транспортом, а не звичайними комерційними рейсами своїх країн.

У п'ятницю у Всесвітній організації охорони здоров'я відзвітували, що захворіли 8 осіб, і зокрема троє померли - подружня пара з Нідерландів і громадянин Німеччини. Також у ВООЗ повідомляли, що у шістьох із восьми підтверджено зараження хантавірусом, а у ще двох - ні.

Хоча під час висадки всі пасажири вважатимуться такими, що зазнають високого ризику, проте не всі з них обов'язково вважатимуться такими, що зазнають високого ризику, коли повернуться до своїх країн.

В агентстві настійно закликали забезпечити пріоритетне медобстеження і тестування пасажирів із симптомами після прибуття. Однак додали, що залежно від стану люди можуть бути ізольовані в Тенерифе або евакуйовані додому за медичними показниками.

Також зазначено, що держави підготувалися до евакуації своїх громадян із судна MV Hondius приблизно о 06:30-07:00 за Гринвічем (за Києвом 08:30-09:00).

Що ще відомо

Нагадаємо, днями в МЗС України заявили, що на борту круїзного лайнера MV Hondius, де зафіксували спалах хантавірусу, перебувають 5 громадян України. Ознак захворювання в них не виявили.

Також ми писали, що 14 іспанців, які подорожували на судні і могли контактувати з хантавірусом, зобов'язали пройти примусову ізоляцію. Відповідне рішення ухвалив суд у Мадриді за запитом уряду.

Крім того, на Канарах днями були протести через те, що судно прямувало до Канарських островів.

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Хантавірус Вірус Здоров'я
Новини
Рубіо і Віткофф зустрілися з прем'єром Катару, щоб обговорити угоду з Іраном, - Axios
Рубіо і Віткофф зустрілися з прем'єром Катару, щоб обговорити угоду з Іраном, - Axios
Аналітика
Під молоток. Чому Зеленський вимагає негайної приватизації "Сенс Банку"
Олександр Бердинськихредактор розділу "Бізнес" Під молоток. Чому Зеленський вимагає негайної приватизації "Сенс Банку"