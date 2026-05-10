Круїзний лайнер зі спалахом хантавірусу прибув на Тенерифе, медики проводять перевірку
Круїзний лайнер MV Hondius, на якому спалахнула смертельна епідемія хантавірусу, вранці 10 травня прибув до порту на Тенерифе. Іспанські медики піднялися на борт, щоб провести фінальну перевірку перед початком висадки пасажирів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та Sky News.
За словами іспанських посадовців, пасажири, які не виявляли ознак інфекції, проходять тестування в іспанських медиків, щоб переконатися у відсутності симптомів, після чого їх доправлять на берег на невеликих човнах.
Потім автобуси доставлять пасажирів до головного аеропорту іспанського острова, де вони сідатимуть на літаки, які прямують до їхніх країн.
За інформацією ЗМІ, судно вже оглянули профільні експерти після його прибуття до порту.
За результатами інспекції, на борту не виявили гризунів, через яких раніше виникли побоювання щодо санітарної безпеки лайнера.
Після завершення медичного контролю влада має розпочати організовану висадку пасажирів найближчим часом.
Спалах хантавірусу
Нагадаємо, круїзний лайнер MV Hondius вимушено зупинився біля узбережжя Кабо-Верде через спалах хантавірусу, який вже призвів до загибелі щонайменше трьох людей.
За даними ЗМІ, на борту підтверджено один лабораторний випадок інфекції, ще п’ятеро осіб перебувають під підозрою.
Круїз стартував 20 березня в Аргентині та мав завершитися 4 травня. На момент інциденту на судні перебувало близько 150 пасажирів.
Першим захворів і помер 70-річний громадянин Нідерландів. Згодом його 69-річна дружина також померла в лікарні у Йоганнесбурзі під час підготовки до евакуації. Третій загиблий - також громадянин Нідерландів, його тіло залишається на борту судна.
Відомо, що серед екіпажу є п’ятеро громадян України. Ознак захворювання в них не виявили.
Також ми писали, що 14 іспанців, які подорожували на судні і могли контактувати з хантавірусом, зобов'язали пройти примусову ізоляцію. Відповідне рішення ухвалив суд у Мадриді за запитом уряду.
Лайнер після кількох днів стоянки біля Кабо-Верде попрямував до Канарських островів Іспанії. Після прибуття судна проводять медичне обстеження всіх пасажирів та членів екіпажу.
Усі пасажири лайнера, на якому стався смертельний спалах хантавірусу, вважаються особами, які контактували із зараженими людьми.
Окрім того, ЗМІ повідомляли, що десятки потенційно інфікованих пасажирів круїзного лайнера MV Hondius роз'їхалися по своїх країнах ще до виявлення спалаху хантавірусу. Їх не оглянули лікарі.