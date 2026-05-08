ua en ru
Пт, 08 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Десятки пасажирів круїзного лайнера роз'їхалися по світу ще до виявлення хантавірусу, - AP

11:00 08.05.2026 Пт
2 хв
Є ризик великої епідемії хантавірусу
aimg Тетяна Степанова
Десятки пасажирів круїзного лайнера роз'їхалися по світу ще до виявлення хантавірусу, - AP Фото: десятки пасажирів круїзного лайнера роз'їхалися по світу ще до виявлення хантавірусу (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Десятки потенційно інфікованих пасажирів круїзного лайнера MV Hondius роз'їхалися по своїх країнах ще до виявлення спалаху хантавірусу. Їх не оглянули лікарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Органи охорони здоров'я на чотирьох континентах відстежували та контролювали пасажирів, які зійшли з круїзного лайнера, ураженого хантавірусом, до виявлення смертоносного спалаху, а також намагалися знайти інших , хто міг контактувати з ними з того часу.

Зазначається, що ВООЗ знайшла частину з цих пасажирів лише через більш ніж два тижні після їх від'їзду, за цей час вони могли спілкуватися з тисячами людей.

На мапі зображені країни, куди поїхали пасажири, які зійшли з круїзного лайнера, ураженого хантавірусом, до виявлення смертоносного спалаху.

Десятки пасажирів круїзного лайнера роз'їхалися по світу ще до виявлення хантавірусу, - AP

Фото: AP

Спалах хантавірусу

Нагадаємо, круїзний лайнер MV Hondius вимушено зупинився біля узбережжя Кабо-Верде через спалах хантавірусу, який вже призвів до загибелі щонайменше трьох людей.

За даними ЗМІ, на борту підтверджено один лабораторний випадок інфекції, ще п’ятеро осіб перебувають під підозрою.

Круїз стартував 20 березня в Аргентині та мав завершитися 4 травня. На момент інциденту на судні перебувало близько 150 пасажирів.

Першим захворів і помер 70-річний громадянин Нідерландів. Згодом його 69-річна дружина також померла в лікарні у Йоганнесбурзі під час підготовки до евакуації. Третій загиблий - також громадянин Нідерландів, його тіло залишається на борту судна.

Відомо, що серед екіпажу є п’ятеро громадян України.

Наразі лайнер після кількох днів стоянки біля Кабо-Верде прямує до Канарських островів Іспанії. Після прибуття судна буде проведено медичне обстеження всіх пасажирів та членів екіпажу.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Вірус
Новини
Путін збрехав про власне "перемир'я", навіть не імітувавши його, - Зеленський
Путін збрехав про власне "перемир'я", навіть не імітувавши його, - Зеленський
Аналітика
"Ми не вигадали нічого нового": співавтор Цивільного кодексу 2.0 про резонанс проекту
Дмитро Олійник, Дмитро Левицький "Ми не вигадали нічого нового": співавтор Цивільного кодексу 2.0 про резонанс проекту