Вакцину против хантавируса разрабатывают годами из-за нехватки финансирования, - NYT
Вакцины и лекарства против хантавируса, вспышку которого зафиксировали на круизном лайнере MV Hondius, до сих пор находятся на стадии разработки. Исследования годами сталкиваются с нехваткой финансирования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
По данным издания, пока не существует утвержденного лечения хантавируса, а также нет широкодоступных вакцин против этого заболевания. Поэтому врачи не имели эффективных инструментов помощи, когда пассажиры лайнера начали болеть посреди Атлантического океана.
Исследовательница инфекционных заболеваний Калифорнийского университета Вайти Арумугасвами заявила, что ситуация стала "сигналом тревоги", ведь медицинская система фактически не имеет готовых решений для борьбы с вирусом.
Это, как сообщается, связано с нехваткой финансирования, ведь вирус не часто поражает людей. Некоторые научные группы уже "десятилетиями" работают над разработкой методов лечения и вакцин против хантавируса.
По словам медиков, если бы борьба с вирусом стала приоритетной, то "лечение можно было бы найти гораздо быстрее".
По данным издания, существует два основных типа хантавирусов: "вирусы Старого Света, которые циркулируют преимущественно в Азии и Европе, и вирусы Нового Света, которые встречаются в Америке". Вспышку на круизном лайнере связывают с вирусом Нового Света, известным как вирус Анд.
По словам врачей, существуют вакцины, которые действуют против некоторых вирусов Старого Света, но их эффективность умеренная. Также нет лицензированных вакцин против хантавируса Нового Света.
Сейчас ученые проводят исследования на хомяках, чтобы изобрести действенную вакцину. Однако ученым, как утверждает издание, не хватает реальных заражений хантавирусом крупных животных, а случаи заболевания на людях, мол, "достаточно редки, что затрудняет проведение испытаний".
Вспышка хантавируса
После сообщений о смертельных случаях хантавирусной инфекции среди пассажиров круизного лайнера MV Hondius в мире снова заговорили об этой редкой, но опасной болезни. Хантавирус может вызвать тяжелые поражения легких или почек, а в отдельных случаях - приводить к смерти.
Круизный лайнер вынужденно остановился у побережья Кабо-Верде из-за вспышки хантавируса, который уже привел к гибели по меньшей мере трех человек.
По данным СМИ, на борту подтвержден один лабораторный случай инфекции, еще пять человек находятся под подозрением.
Круиз стартовал 20 марта в Аргентине и должен был завершиться 4 мая. На момент инцидента на судне находилось около 150 пассажиров.
Первым заболел и умер 70-летний гражданин Нидерландов. Впоследствии его 69-летняя жена также умерла в больнице в Йоханнесбурге во время подготовки к эвакуации. Третий погибший - также гражданин Нидерландов, его тело остается на борту судна.
Известно, что среди экипажа есть пятеро граждан Украины. Признаков заболевания у них не обнаружили.
Все пассажиры лайнера, на котором произошла смертельная вспышка хантавируса, считаются лицами, которые контактировали с зараженными людьми.
Кроме того, СМИ сообщали, что десятки потенциально инфицированных пассажиров круизного лайнера MV Hondius разъехались по своим странам еще до обнаружения вспышки хантавируса. Их не осмотрели врачи.
Сегодня лайнер прибыл в порт на Тенерифе. Испанские медики поднялись на борт, чтобы провести финальную проверку перед началом высадки пассажиров.