УЗ змінює рух приміських поїздів в Одеській області: що потрібно знати пасажирам

Нагадаємо, внаслідок масованого удару РФ по Одесі та області в ніч на 13 грудня частина регіону залишилася без світла й води. Енергетики вже відновили електропостачання для майже 330 тисяч родин, однак без світла досі залишаються близько 288 тисяч домогосподарств. Роботи з ліквідації наслідків атаки тривають.

В Одесі частково відновили мобільний зв’язок - доступність мережі сягає близько 60%. Для підтримки зв’язку в пункти незламності додатково передали термінали Starlink, а оператори працюють у посиленому режимі над повним відновленням мереж.