Скільки людей у Одесі та області лишаються без світла після ударів РФ? Відповідь ДТЕК

Вівторок 16 грудня 2025 11:04
Скільки людей у Одесі та області лишаються без світла після ударів РФ? Відповідь ДТЕК Фото: у ДТЕК розповіли про ситуацію зі світлом в Одесі та області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Через масовані удари росіян по енергетичній інфраструктурі Одеси та області у регіоні без світла лишається близько 288 тисяч родин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК.

"Одещина: після масованого удару енергетики повернули світло для майже 330 000 родин. Також вдалося відновити живлення обʼєктів критичної інфраструктури", - зазначили у ДТЕК.

Також повідомляється, що у Одесі та області через масовані удари РФ по регіону без світла досі залишається 288 тисяч родин.

"Енергетики працюють в посиленому режимі, щоб повністю ліквідувати наслідки атаки. Дякуємо жителям Одещини за стійкість та підтримку", - додали у компанії.

Атаки РФ на Одесу та область

Нагадаємо, в ніч на суботу, 13 грудня, Росія завдала масованого удару по Одесі та Одеській області. Внаслідок обстрілу в регіоні виникли перебої з електропостачанням і водою.

Як повідомляло РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Юлію Свириденко, в Одесі наразі вдалося відновити електропостачання для 180 тисяч споживачів, а роботи із заживлення всіх районів міста тривають цілодобово.

За її словами, теплопостачання в Одесі забезпечене в усіх районах, відбувається поетапний запуск окремих котелень.

Централізоване водопостачання у місті повністю відновлене. За потреби мешканців організовано підвезення питної та технічної води. У районах продовжують працювати пункти незламності та польові кухні.

Як працюють магазини, транспорт і банки в Одесі після масованих ударів по енергетичній інфраструктурі - читайте в матеріалі РБК-Україна.

