Общество Образование Деньги Изменения

УЗ меняет движение пригородных поездов в Одесской области: что нужно знать пассажирам

Фото: Пригородный поезд "Укрзализныци" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Татьяна Веремеева

В Одесской области с 17 по 19 декабря вводят временные изменения в движении пригородных поездов из-за сложной ситуации с энергоснабжением в результате российских ударов. Движение в регионе сохранено, однако отдельные рейсы отменяют для стабилизации перевозок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Какие поезда не будут курсировать

17, 18 и 19 декабря:

  • №6208 Одесса-Главная - Раздельная-1;
  • №6207 Раздельная-1 - Одесса-Главная;
  • №6352/6351 Каролино-Бугаз - Одесса-Главная.

17 и 18 декабря:

  • №6254 Одесса-Главная - Подольск;
  • №6274 Подольск - Помошная.

18 и 19 декабря:

  • №6273 Помошная - Подольск;
  • №6257 Подольск - Одесса-Главная.

Альтернативные рейсы

Пассажирам советуют воспользоваться такими поездами:

  • №6252 Одесса-Главная - Раздельная-1 - Вапнярка;
  • №6255 Вапнярка - Раздельная-1 - Одесса-Главная;
  • №6202 Одесса-Главная - Раздельная-1;
  • №6272 Подольск - Помошная;
  • №6275 Помошная - Подольск;
  • №6259 Вапнярка - Подольск - Одесса-Главная;
  • №6310/6309 Одесса-Главная - Каролино-Бугаз;
  • №6342/6341 Каролино-Бугаз - Одесса-Главная.

Железнодорожники отмечают, что прилагают усилия для восстановления стабильного движения и возвращения всех пригородных поездов в рейс. Сейчас перевозки осуществляются с возможными задержками, о которых пассажиров обещают оперативно информировать.

Напомним, в результате массированного удара РФ по Одессе и области в ночь на 13 декабря часть региона осталась без света и воды. Энергетики уже восстановили электроснабжение для почти 330 тысяч семей, однако без света до сих пор остаются около 288 тысяч домохозяйств. Работы по ликвидации последствий атаки продолжаются.

В Одессе частично восстановили мобильную связь - доступность сети достигает около 60%. Для поддержания связи в пункты несокрушимости дополнительно передали терминалы Starlink, а операторы работают в усиленном режиме над полным восстановлением сетей.

УкрзализныцяОдессаПоезда