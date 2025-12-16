УЗ меняет движение пригородных поездов в Одесской области: что нужно знать пассажирам

Напомним, в результате массированного удара РФ по Одессе и области в ночь на 13 декабря часть региона осталась без света и воды. Энергетики уже восстановили электроснабжение для почти 330 тысяч семей, однако без света до сих пор остаются около 288 тысяч домохозяйств. Работы по ликвидации последствий атаки продолжаются.

В Одессе частично восстановили мобильную связь - доступность сети достигает около 60%. Для поддержания связи в пункты несокрушимости дополнительно передали терминалы Starlink, а операторы работают в усиленном режиме над полным восстановлением сетей.